Situé sur une île au milieu du lac Taal, le volcan du même nom localisé aux Philippines est entré en activité hier matin. Ce volcan complexe ne possède ni cône éruptif ni cheminée centrale, mais plusieurs conduits éruptifs disséminés, entraînant des variations imprévisibles des lieux d’éruption. Durant les dernières 500 années, le volcan est entré en éruption plus de 30 fois ; l’événement de 1911 ayant tué 1500 personnes. Aujourd’hui, après 43 ans d’inactivité (la dernière éruption datant de 1977), les autorités ont enclenché l’état d’alerte 4 (éruption imminente) et ont commencé à déplacer les civils habitant dans les environs du volcan.

Dans les premières heures de lundi, une faible coulée de lave a commencé à s’écouler du volcan Taal, situé à environ 70 kilomètres au sud de Manille. Taal avait auparavant émis un énorme panache de cendres, déclenchant l’évacuation massive de 8000 personnes de la région. Il s’agit du deuxième volcan le plus actif des Philippines.

Situé sur une île au milieu d’un lac, c’est l’un des plus petits volcans du monde et a enregistré au moins 34 éruptions au cours des 450 dernières années. Les autorités de la province environnante, Batangas, ont déclaré un état de calamité, ce qui signifie une perturbation majeure. Dimanche, le volcan a émis un panache géant de cendres (atteignant jusqu’à 15 kilomètres de haut), avec des grondements et des tremblements également signalés.

Volcan Taal : des séismes avec possibilité d’éruption et de tsunami volcanique

Un total de 75 tremblements de terre ont eu lieu dans la région, avec 32 de ces tremblements de terre de rang 2 et plus sur l’échelle d’intensité, selon le Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs). « Le volcan Taal est entré dans une période d’agitation intense qui a évolué en éruption magmatique de 02h49 à 04h28 ; se caractérisant par de faibles fontaines de lave accompagnées de tonnerre et d’éclairs » déclare le Phivolcs.

Mais le directeur du Phivolcs, Renato Solidum, explique que les signes d’une éruption dangereuse, y compris des flux de cendres, de roches, de gaz à des vitesses de plus de 60 km/h horizontalement, n’étaient pas encore apparus. Phivolcs a désormais passé le niveau d’alerte de 3 à 4 (sur un maximum de 5). Les autorités ont également mis en garde contre un éventuel tsunami volcanique, qui pourrait être déclenché par la chute de débris après une éruption.

Alentours du volcan : les civils sont prêts à être évacués

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) indique que plus de 450’000 personnes vivraient dans la zone de danger de 14 km du volcan Taal. Des cendres sont tombées sur plusieurs zones à proximité, les résidents étant invités à porter des masques. Un habitant de Manille a déclaré que les magasins avaient commencé à manquer de masques.

Le gouvernement a averti les détaillants de ne pas augmenter les prix des masques au milieu de la demande croissante. Les tremblements de terre et l’activité volcanique ne sont pas rares aux Philippines, qui se trouvent le long du Ring of Fire — une zone d’activité sismique majeure, qui possède l’une des lignes de faille les plus actives au monde.

Comme le montre cette compilation de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, disponible sur notre page Facebook, d’impressionnants orages volcaniques ont eu lieu suite aux premiers panaches de fumée.

Le volcan Taal aux Philippines est sur le point d'entrer en éruption. Hier, d'importants nuages de cendres se sont…

Les panaches volcaniques (poussière et/ou gaz) se chargent électriquement et lorsqu’ils se déchargent, ils donnent souvent lieu à d’impressionnants éclairs. L’orage volcanique est le phénomène de décharge électrique observé dans un panache, ou à sa périphérie.

Ci-dessous, publié sur notre nouvelle page Facebook “Trust Nature“, un accéléré montrant également un orage dans un panache du volcan Taal :

Un accéléré montrant un nuage de cendres s'élevant au-dessus du volcan Taal, avec son orage volcanique. 🌩 Le Taal, sur…