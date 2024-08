Des milliers de photons intriqués ont voyagé sous les rues de New York pendant 15 jours

Des chercheurs sont parvenus à générer et transférer 20 000 paires de photons intriqués par seconde avec une fidélité de 99 % à travers un réseau de fibre optique de 34 kilomètres de long installé sous les rues de New York. Les photons intriqués ont été distribués en continu pendant 15 jours sans nécessiter de recalibrages fréquents. Ce niveau de stabilité sans précédent a été atteint à l’aide d’un système surveillant et ajustant automatiquement les dérives de polarisation des photons.

L’exploitation de photons intriqués pourrait révolutionner la télécommunication non seulement en matière de vitesse, mais également au niveau de la sécurité de l’information. La réalisation d’une telle prouesse repose sur la capacité à générer des intrications de haute fidélité (c’est-à-dire hautement stables) et à haut débit sur l’ensemble d’un réseau. De plus, étant donné leur vitesse de propagation et leur faible interaction avec l’environnement, les photons constituent la meilleure option pour la génération de qubits (bits quantiques) fiables.