La mycose des ongles est une affection assez courante se manifestant par une tache jaune ou blanche au niveau de l’ongle. Au fur et à mesure que l’infection s’aggrave, la mycose peut décolorer, épaissir et s’effriter au bord. Cela peut affecter plusieurs ongles. Si vous faites face à un problème léger qui n’est pas trop dérangeant, il ne serait pas nécessaire de le traiter.

Par ailleurs, si la mycose est douloureuse et a causé un épaississement des ongles, il est judicieux d’adopter des mesures de soins et de prendre des traitements adaptés. Poderm est un spécialiste dans tout ce qui concerne les soins concernant les ongles, particulièrement le traitement de la mycose. Sur son site https://www.poderm.com, vous pouvez parfaitement dénicher une variété de produits dédiés aux soins des ongles.

Une marque proposant des solutions 100 % naturelles

Poderm Professional est une marque suisse. La société porte une attention particulière à la composition de ses produits. D’ailleurs, tous les ingrédients utilisés pour la conception des produits de soins sont entièrement naturels. Poderm utilise plus de 30 plantes, dont la plupart sont certifiés biologiques. Les ingrédients botaniques sont sélectionnés pour leur capacité à soigner les ongles efficacement.

Maud Falconnet, podologue suisse, est à l’origine de la marque. Elle a fait de nombreuses recherches pour déterminer les meilleures solutions possibles les soins des ongles. D’ailleurs, les traitements proposés par la marque sont nombreux. Vous pourrez ainsi y dénicher des produits pour traiter la mycose, les ongles incarnés ou encore les ongles cassants… La société a été lancée en 2015 et compte actuellement de nombreux clients à travers le monde. L’objectif de la marque est de révéler les vertus de chaque plante pour des ongles en bonne santé. Le processus de développement des produits est en adéquation avec l’environnement. Aucun ingrédient chimique n’est incorporé dans les produits de soins.

Traitement de la mycose des ongles pour un résultat optimal

L’huile-sérum Purifiante de Poderm est un soin quotidien spécialement conçu pour le traitement de la mycose des ongles. Il purifie, répare et clarifie les ongles. Près de 12 plantes composent ce produit, dont l’huile de graines de colza, l’huile de feuille de romarin, l’huile de castor, l’huile de tournesol et bien d’autres… Ce soin est formulé avec des concentrations maximales de composants antifongiques puissants, nourrissants et réparatrices. Cette formulation unique est la plus efficace. Il peut traiter efficacement les infections fongiques de l’ongle et éviter la propagation de celle-ci sur d’autres ongles du pied. Ce produit restaure l’immunité naturelle.

L’huile-sérum Purifiante est recommandé pour les diabétiques pour ses aspects non chimiques qui ne nuisent pas à la peau. Par ailleurs, son usage est uniquement externe. Vous pouvez l’appliquer généreusement le matin et le soir sur l’ongle et son contour. Les agents qui composent ce produit permettent de réparer et de revitaliser vos ongles. Grâce à cela, ils peuvent bénéficier d’une repousse saine. En moyenne, un traitement de 4 mois peut suffire pour obtenir des résultats probants. Et comme pour certains produits de soins, il est fortement recommandé de le mettre à l’abri de la chaleur.