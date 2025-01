Le pôle Nord magnétique vient de se déplacer, nécessitant une mise à jour de sa position officielle

La dernière version du modèle magnétique mondial (WMM) révèle que le pôle Nord magnétique de la Terre s’est à nouveau déplacé. Il se situe actuellement loin du Canada, plus proche de la Sibérie qu’il y a 5 ans et continue de dériver plus loin dans cette direction. Cela signifie que l’ensemble des systèmes de suivi et de navigation par satellite dans le monde doit être mis à jour pour assurer une navigation précise.

Situé au milieu de l’océan Arctique, le pôle nord géographique est déterminé par le point fixe où toutes les lignes longitudinales de la Terre convergent. En revanche, le pôle Nord magnétique correspond au point de convergence le plus septentrional du champ magnétique terrestre. Contrairement au pôle nord géographique, il se déplace constamment en raison des mouvements convectifs du noyau externe de la Terre.

L’explorateur britannique Sir James Clark Ross a situé pour la première fois, en 1831, le pôle Nord magnétique dans le nord du Canada, à 1 609 kilomètres au sud du pôle nord géographique. Depuis sa découverte, il s’est éloigné du Canada pour se rapprocher progressivement de la Russie. En 1940, il s’est par exemple déplacé de 400 kilomètres au nord-ouest de sa position de 1831, pour atteindre l’île du Prince-de-Galles 8 ans plus tard. Il a commencé à s’éloigner des côtes canadiennes dans les années 2000.

Le British Geological Survey (BGS) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine mettent à jour tous les 5 ans le WMM pour indiquer la nouvelle position du pôle Nord magnétique. Le WMM est utilisé comme référence pour les systèmes de navigation au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que par les organisations à vocation internationale, telles que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Organisation hydrographique internationale et le Service hydrographique du Royaume-Uni. Il est également intégré dans la plupart des systèmes de navigation civils.

Un comportement de déplacement inhabituel

Au cours des 400 dernières années, le pôle Nord magnétique s’est déplacé d’environ 10 kilomètres par an. Cependant, la récente mise à jour du WMM révèle un comportement de déplacement inhabituel. Depuis 1990, il s’est déplacé de manière accélérée vers la Sibérie, passant de 15 à 55 kilomètres par an. Puis, sa dérive a soudainement ralenti à 35 kilomètres par an vers 2015 — la plus grande décélération jamais observée.

« Le comportement actuel du pôle Nord magnétique est quelque chose que nous n’avions jamais observé auparavant », indique dans un communiqué William Brown, modélisateur du champ géomagnétique mondial au BGS. En 2019, les fluctuations s’éloignaient tellement du précédent WMM que celui-ci a dû être mis à jour un an plus tôt que prévu. Les mises à jour de cette année offrent davantage de précisions avec la publication de deux WMM : une version standard et une première version à très haute résolution.

Le premier modèle avec une résolution de 300 kilomètres

Les WMM comprennent une série de cartes du champ magnétique terrestre qui suivent les fluctuations de la position des pôles. Le WMM standard possède une résolution spatiale d’environ 3 300 kilomètres à l’équateur, tandis que la version à très haute résolution possède une résolution de 300 kilomètres. La plupart des GPS utilisés par le grand public intègrent automatiquement le WMM standard. En revanche, l’intégration du WMM à haute résolution nécessitera une mise à niveau manuelle.

« Les grandes compagnies aériennes devront mettre à jour le logiciel de navigation de leurs flottes pour intégrer le nouveau modèle, et les armées de l’OTAN devront mettre à niveau le logiciel d’un grand nombre de systèmes de navigation complexes sur tous les types d’équipements », explique Brown à CNN.

Cette mise à jour constitue une amélioration essentielle des systèmes de localisation pour garantir des trajectoires précises. Une marge d’erreur de quelques centimètres ou degrés sur un système GPS peut entraîner de graves problèmes. Par exemple, un voyage en ligne droite de 8 500 kilomètres entre l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, calculé avec le précédent WMM, entraînerait une déviation de 150 kilomètres.

Un ralentissement qui pourrait persister

Bien que les scientifiques ne puissent pour le moment pas expliquer les raisons pour lesquelles le déplacement du pôle Nord magnétique ralentit, ce ralentissement pourrait persister. Toutefois, « le rythme pourrait changer, voire s’accélérer à nouveau », estime Brown.

La position des pôles magnétiques terrestres a évolué de manière encore plus spectaculaire par le passé, allant même jusqu’à s’inverser complètement. Bien que les inversions ne se produisent généralement que tous les quelques millions d’années, les signes qui les précèdent demeurent incompris, les rendant difficiles à prévoir. « Nous continuerons de surveiller le terrain et d’évaluer les performances du WMM, mais nous ne prévoyons pas de devoir publier un nouveau modèle avant la mise à jour prévue en 2030 », conclut Brown.