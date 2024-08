Pourquoi OpenAI subit-elle des départs successifs de ses meilleurs employés ?

OpenAI subit depuis peu des départs successifs de ses meilleurs talents et de ses employés de haut niveau. Parmi les récents départs figure le cofondateur John Schulman, tandis que le président, Greg Brockman, a annoncé vouloir prendre un congé sabbatique, ne laissant ainsi à l’entreprise que trois de ses fondateurs d’origine. Bien qu’aucune explication précise sur les raisons de ces départs n’ait été fournie, cela suggère d’importantes tensions internes.

En moins de 10 ans d’existence, OpenAI est devenu l’un des principaux acteurs de l’IA, aux côtés de grosses pointures comme Google DeepMind et Anthropic. L’entreprise est surtout connue pour son objectif de devenir la première à créer une IA générale (IAG) sécuritaire et accessible à tous. En d’autres termes, la création de cette technologie ne serait pas effectuée dans un objectif de domination mondiale, mais plutôt de répartition équitable de ses bénéfices.

Chaque année, les employés d’OpenAI votent pour déterminer quand l’IAG pourrait être disponible, selon les avancées réalisées. Cependant, la question de savoir dans quelle mesure l’entreprise pourrait parvenir à créer la technologie est largement débattue. Certaines critiques affirment même qu’elle accumule des milliards de dollars d’investissement sans rien de pertinent quant aux véritables avancées vers l’IAG.

D’un autre côté, OpenAI a également maintes fois été pointée du doigt pour des négligences en matière de sécurité. Dans cette vision, les observateurs craignent qu’une technologie de l’envergure de l’IAG ne devienne facilement incontrôlable. Cette inquiétude est justifiée dans la mesure où même les IA génératives utilisées actuellement sont biaisées et susceptibles de commettre de graves erreurs. Leur coût de développement et de fonctionnement a également tendance à centraliser leur contrôle chez seulement quelques entreprises.

Les départs successifs de ses meilleurs employés seraient-ils liés au fait que l’entreprise peine à réaliser sa vision à long terme ? Ou bien sont-ils plutôt dus à la division perceptible au sein des équipes concernant les problèmes de sécurité ?

« Je ne voulais vraiment pas finir par travailler pour le Titanic de l’IA… »

Schulman a annoncé cette semaine qu’il quittait OpenAI pour rejoindre Anthropic, l’un de ses principaux concurrents. Deng a également démissionné récemment, tandis que Brockman a déclaré vouloir prendre un congé sabbatique. Ces départs permanents ou temporaires indiquent des changements majeurs dans la direction de l’entreprise.

Les départs de ces employés de haut niveau semblent avoir débuté après l’éviction soudaine de Sam Altman, le PDG d’OpenAI, en novembre dernier. Bien que celui-ci ait été réintégré quelques jours plus tard, des dissensions ont commencé à émerger au sein de l’entreprise, concernant notamment sa vocation initiale d’entreprise à but non lucratif et son orientation actuelle vers une motivation plus commerciale.