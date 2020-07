Malgré sa connotation généralement positive et joyeuse, le rire est l’un des artifices horrifiques les plus utilisés dans les films d’horreur. Lorsqu’un meurtrier ou une poupée possédée rit après avoir tué une victime, cela procure directement un sentiment de terreur. De même, lorsque des entités non humaines comme des robots ou des assistants personnels se mettent à rire, cela peut vite déclencher un sentiment de malaise. Alors pourquoi le rire est-il parfois si terrifiant ?

Beaucoup de peur découle de la dissonance ou de la violation de nos attentes, explique Margee Kerr, sociologue à l’Université de Pittsburgh, spécialisée dans l’étude de la peur. En d’autres termes, nous avons peur quand quelque chose va à l’encontre de nos attentes. C’est pourquoi nous pouvons trouver terrifiant de voir des enfants — qui sont généralement mignons et heureux — se comporter de manière étrange comme s’ils étaient possédés, comme cela se produit dans des films comme L’Exorciste, indique Kerr.

Le rire dans un cadre inhabituel suscite une réponse similaire. « Chaque fois que nous prenons quelque chose qui est censé être lié à des émotions positives, des sentiments d’innocence ou de joie, puis que nous le retournons d’une manière ou d’une autre, en le rendant un peu sinistre ou hors contexte, cela lève un drapeau rouge. Les gens ne devraient pas être heureux de faire de mauvaises choses, alors quand ils le sont, c’est un signal que quelque chose ne va pas et nous ne pouvons pas leur faire confiance ».

Le rire : un mécanisme lié aux émotions et à la culture

Donc, non, le Joker ne devrait pas rire (signe d’une émotion positive) de la destruction des autres (une situation négative). Et non, Cruella ne devrait pas rire après avoir dit : « Eh bien, si nous fabriquons ce manteau, ce serait comme si je portais votre chien ». Mais au niveau physiologique, le rire et la peur sont très similaires. Ce sont tous deux des « états d’excitation élevée », ou des moments où nous ressentons des émotions intenses.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

C’est pourquoi il n’est pas rare pour une personne effrayée de crier puis de rire. Toute cette énergie est là, et une fois que les gens se rendent compte qu’ils ne sont pas en danger, ils peuvent rapidement transformer ce cri en rire. La culture joue également un rôle dans la façon dont nous percevons le rire.

Dans la société occidentale, parce que nous apprenons à associer le rire à des sentiments positifs, « quand c’est dans le contexte de la méchanceté ou de blesser les gens, alors cela n’a pas de sens », indique Kerr. Dans certaines cultures qui ne sont pas nécessairement connectées à l’échelle mondiale, le son de tout type de rire peut provoquer un malaise similaire. « Si vous entrez dans des cultures qui n’ont pas été très exposées aux médias grand public, le rire peut être très étrange en général ».

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 1000 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Sur le même sujet : Amazon Echo : des rires effrayants et spontanés sont émis par l’assistant vocal et personne ne sait vraiment pourquoi

La signification incertaine du rire comme facteur angoissant

Bien que nous associons généralement le rire à des pensées positives, la signification même du rire peut parfois ne pas être claire. En effet, il y a une grande différence entre rire de quelqu’un et rire avec quelqu’un, explique Israel Liberzon, chef du département de psychiatrie du Texas A&M College of Medicine. Et si cette personne qui rit n’est pas du tout une personne — si c’est, disons, un robot ou une poupée, quelque chose qui est censé être libre de toute émotions humaines — il y a une couche supplémentaire de malaise.

Par exemple, il y a quelques mois, l’assistant virtuel Alexa d’Amazon a éclaté de rire au hasard, sans prévenir, dans plusieurs maisons. Et les gens étaient terrifiés. Amazon a expliqué que la raison de l’hilarité de l’assistant était qu’Alexa pensait parfois à tort que quelqu’un disait “Alexa, riez”. Cela a incité les gens à penser qu’Alexa avait atteint un niveau de conscience que seuls les humains étaient connus pour posséder.