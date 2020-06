Le CBD (cannabidiol) fait partie des cannabinoïdes : ce sont les 144 molécules actives que l’on retrouve dans le chanvre (dit cannabis), une des plus vieilles plantes domestiquées par l’Homme. Il s’agit d’une substance naturelle qui est utilisée dans des produits comme les huiles et les produits comestibles pour conférer une sensation de détente et de calme. Contrairement à son cousin, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), qui est le principal ingrédient actif du cannabis, le CBD n’est pas psychoactif.

Il ne fait aucun doute que le CBD est un produit de bien être très populaire actuellement. Cependant, beaucoup de personnes sont encore confuses quant à ce dernier, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : quels effets procure le CBD ? Quelles sont ses avantages pour la santé ? Apparaît-il sur des tests de dépistage de drogues ? Voici donc quelques réponses concernant ce produit qui a gagné en popularité au cours des dernières années.

Le CBD n’est pas psychoactif

La plante de cannabis est composée de deux acteurs principaux : le CBD et le THC. « Le CBD est la partie non psychoactive de la plante, donc cela signifie que vous n’aurez aucun effet comme l’euphorie », explique Junella Chin, médecin ostéopathe et experte en cannabis médical. « Vous ne vous sentirez pas sous sédation ou altéré en aucune façon », a ajouté Chin.

Chanvre, cannabis ou marijuana ? Quelles différences ?

Vous avez probablement déjà entendu les termes cannabis, marijuana et chanvre en relation avec le CBD. Il faut savoir que la plante de Cannabis sativa se trouve en deux espèces principales, le chanvre et la marijuana. Les deux contiennent du CBD, mais il y a un pourcentage beaucoup plus élevé dans le chanvre, qui a également des niveaux de THC très bas (moins de 0,3%) par rapport à la marijuana.

Par exemple, lorsque les gens parlent de l’huile de chanvre, ils font référence à l’huile extraite des graines de la plante de chanvre et il n’y a pas de cannabinoïdes (CBD ou THC) dans l’huile de chanvre. Cet ingrédient regorge de graisses saines et apparaît souvent dans les produits de beauté pour ses bienfaits hydratants.

Quels sont ses bienfaits pour la santé ?

À l’heure actuelle, le seul médicament au CBD approuvé par la FDA est l’Epidiolex, que l’agence a approuvé l’année dernière pour le traitement de certains types d’épilepsie. Cependant, à travers le monde, de très nombreuses personnes sont persuadées que l’utilisation de CBD a contribué à soulager de très nombreux autres problèmes de santé, notamment les maux de dos, l’arthrose et même le cancer.

Plusieurs études semblent démontrer que le CBD possèderait de nombreuses vertus. L’effet le plus explicite du CBD est une sensation de bien-être et il présente les qualités suivantes :

Anxiolytique (calmant lors de stress et d’angoisse)

Neuroleptique

Antiépileptique

Anti-inflammatoire

Soulagement de la nausée

Apaisement des migraines

Aide contre l’insomnie

Attention, le CBD n’est pas un médicament miracle ! Bien que le CBD présente de nombreux avantages et vertus, il ne faut pas pour autant le considérer comme un médicament miracle qui résoudra tous vos problèmes. « Souvent, les gens pensent que le CBD est un remède universel, et ce n’est pas le cas », explique Chin, également directrice de la gestion intégrée de la douleur au Mount Sinai Hospital de New York. . « Il faut également avoir un style de vie sain avec beaucoup d’exercice et une bonne nutrition… Le CBD ne va pas tout arranger », a ajouté le Dr Chin.

Le CBD apparaît-il sur un test de drogue ?

Non. Le CBD n’apparaîtra pas sur un test de dépistage de drogue, tant que vous achetez du CBD testé par des tiers et sans THC ajouté. Cependant, les athlètes (qui peuvent être amenés à passer des tests de dépistage plus sensibles), « pourraient potentiellement être positifs », expliquent les chercheurs.

