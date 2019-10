L’atmosphère terrestre est un milieu chaotique au sein duquel de nombreux phénomènes physiques dynamiques prennent place. Les géophysiciens ont recours à la mécanique des fluides pour la décrire et l’étudier. Si des phénomènes comme les flux, les cisaillements ou les vortex sont couramment observés dans l’atmosphère, certains sont, au contraire, plutôt rares. C’est notamment le cas des ondes de gravité atmosphériques, qu’un satellite météorologique japonais a eu la chance d’observer au-dessus de l’Australie occidentale.

L’atmosphère est fluide. Cela signifie qu’elle est soumise à la dynamique des fluides, tels que l’écoulement, les courants, ainsi que les ondes de gravité atmosphériques. Grâce aux satellites météorologiques, les géophysiciens ont pu observer certaines de ces ondes, qui ont déferlé sur l’Australie occidentale la semaine dernière.

À ne pas confondre avec les ondes gravitationnelles, qui sont des perturbations de la courbure de l’espace-temps créées par une accélération d’objets massifs. Les ondes de gravité, également appelées ondes de flottabilité, sont un phénomène physique dans lequel des ondes sont générées dans un milieu fluide quelconque, telles que les ondulations dans une marre.

Elles ont également lieu dans les gaz, comme notre atmosphère, et sont appelées ondes de gravité, car la gravité est la force qui rétablit l’équilibre du milieu. Dans l’atmosphère, elles sont généralement créées par des obstacles à la circulation de l’air, telles que les chaînes de montagnes (sur Vénus, cela engendre d’énormes vagues atmosphériques), et par des collisions entre des masses d’air de températures différentes. C’est ce dernier phénomène qui a provoqué les ondes sur l’Australie occidentale.

A longer animation highlighting the atmospheric gravity waves. Waves cause the air to rise and sink, cooling and warming its water vapour and making upper water vapour temperature an effective means of visualisation. In some cases, cloud forms on the crests. pic.twitter.com/af6kfO2U9Q

