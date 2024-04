Investir dans le Bitcoin est-il aujourd’hui devenu moins risqué ?

Près de deux ans après son précédent record (de 68 990 dollars), le Bitcoin a atteint une valeur historique de plus de 72 000 dollars, le 11 mars dernier. Bien que sa valeur oscille aujourd’hui autour des 65 000 dollars, elle semble s’être relativement stabilisée avant de remonter légèrement depuis le halving du 20 avril. Cependant, le Bitcoin ainsi que les autres cryptomonnaies étant sujets à de fortes fluctuations, cette rehausse est-elle suffisamment stable pour encourager les investissements ? Le Bitcoin peut-il désormais être considéré comme de « l’or numérique » ? Nous avons exploré ces questions avec l’appui d’un expert.

Depuis sa création dans les années 2000, le Bitcoin a des impacts majeurs sur les marchés financiers et les économies mondiales. Avec une capitalisation boursière actuellement estimée à 1,28 milliard de dollars, il a été le précurseur de la création d’un vaste marché de cryptomonnaies capitalisé à plus de 2000 milliards de dollars. La capitalisation boursière du Bitcoin représente ainsi à elle seule près de 40 % de celle de toutes les cryptomonnaies réunies, ce qui signifie qu’il constitue la force dominante du marché.

Avec sa capitalisation et les bénéfices atteignant des sommes démesurées, le Bitcoin devient toujours plus populaire auprès des investisseurs. L’un des aspects clés de son attractivité réside dans sa position « anti-autoritaire ». Cela se traduit par la possibilité d’effectuer des transactions financières sans qu’une institution financière supervise le processus et facture des frais. Cette facette constitue à elle seule une véritable révolution dans le monde financier.

« L’intrigue autour du Bitcoin est un peu comme la raison pour laquelle les gens sont attirés par les choses rares et précieuses, mais avec une touche du 21e siècle », a déclaré à Trust My Science José Almeida, enseignant-chercheur à l’ISEG (Institut supérieur d’économie et de gestion) de l’Université de Lisbonne. « Le Bitcoin n’est pas seulement la première cryptomonnaie, il s’agit pratiquement d’un nouveau type d’argent. Il représente cette idée radicale de transférer de la valeur sans avoir besoin d’un intermédiaire administratif, comme les banques ou les gouvernements », explique-t-il. Les transactions de pair-à-pair sont sécurisées par le biais du chiffrement à clé publique-privé, permettant de les effectuer sans l’intermédiaire d’une institution financière.