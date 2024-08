Des rêveurs lucides sont parvenus à conduire des voitures virtuelles (sur un ordinateur réel) pendant leur sommeil

Depuis les années 70, les scientifiques s’intéressent de près aux rêves lucides, un état de conscience où la personne est pleinement consciente qu’elle rêve, de ses pensées, contrôle ses émotions et maîtrise ses actions. Cette lucidité permet notamment de bannir les cauchemars et de réduire le stress post-traumatique. Toutefois, les chercheurs se demandent si les rêves lucides peuvent offrir plus qu’un simple sentiment d’apaisement. C’est ce que des scientifiques américains ont exploré dans une étude visant à faire accomplir des tâches réelles à des participants, telles que conduire une voiture virtuelle (sur un ordinateur réel) pendant leur sommeil.

Bien que tout le monde ne soit pas capable de faire des rêves lucides, près de la moitié de la population a déjà vécu cette expérience au moins une fois. Ce type de rêve contraste avec un rêve normal, durant lequel le rêveur ne contrôle ni ses émotions ni ses pensées.

La majorité des rêves lucides se produisent pendant le sommeil paradoxal, ou REM (Rapid Eye Movement). Durant cette phase profonde du sommeil, qui survient environ 90 minutes après l’endormissement, le cerveau est actif tandis que le corps perd le contrôle total des muscles. Cette particularité a intrigué les chercheurs de REMspace, une société de recherche sur le sommeil basée à Redwood City en Californie, les incitant à mener une nouvelle étude visant à explorer le potentiel pratique des rêves lucides.

Une technologie de pointe pour étudier les rêves lucides

« Tôt ou tard, des méthodes permettront à quiconque de faire des rêves lucides facilement. Nous recherchons des moyens de connecter ces deux mondes », a déclaré dans un communiqué Michael Raduga, fondateur et PDG de REMspace Inc. Dans leur étude, les scientifiques de REMspace ont montré qu’à partir de rêves lucides, il est possible de réaliser des tâches quotidiennes. En effet, dans cet état, des micro-contractions peuvent encore se produire dans le corps. L’équipe de REMspace a ainsi développé des équipements avancés, basés sur des capteurs d’électromyographie, capables de détecter les minuscules contractions musculaires des jambes et des bras pendant le sommeil.

Ces capteurs transmettent les enregistrements des mouvements d’un sujet à un ordinateur, qui reproduit ensuite l’action avec un avatar virtuel : contrôlant une voiture virtuelle dans ce cas. L’objectif était de diriger le véhicule en effectuant des mouvements de la main. Durant cette expérience, cinq individus, dont deux chercheurs, ont été formés pour apprendre à contrôler les mouvements nécessaires pour manier la voiture virtuelle sur un écran, les yeux fermés. Une contraction du bras gauche ou droit orientait la direction de la voiture. Des LED éclairaient également les paupières des participants pour indiquer la présence d’obstacles.

Une fois que les participants avaient assimilé le fonctionnement du système, les chercheurs ont entamé l’expérience de rêve lucide. Le suivi polysomnographique a permis de confirmer que les sujets étaient en sommeil REM. Dix-huit rêves lucides ont été induits au total chez les cinq participants, avec douze tentatives de contrôle de la voiture et vingt-huit virages réussis. « Une fois l’avatar activé, les participants recevaient immédiatement des signaux d’obstacle s’il y en avait devant eux », expliquent les chercheurs.

L’un des participants, au cours de cinq rêves lucides distincts, a réussi à contrôler la voiture et à éviter plusieurs obstacles. Un autre participant a réalisé des mouvements subtils malgré des difficultés à détecter les signaux. Un autre sujet a eu du mal à garder le contrôle de la voiture en raison de la brièveté de son rêve lucide.

Les résultats de cette expérience seront publiés dans une prochaine édition de l’International Journal of Dream Research. « L’interaction bidirectionnelle avec un ordinateur de rêve ouvre tout un domaine de nouvelles technologies », a déclaré Raduga. « Ces développements en sont encore à leurs débuts », a-t-il poursuivi, « mais ils vont bientôt changer notre perception des capacités humaines ».

Ce n’est pas la première fois que REMspace mène une telle expérience. L’équipe a en effet déjà montré qu’il est possible de communiquer des rythmes musicaux à partir de rêves lucides. Selon les scientifiques, la prochaine étape consistera à démontrer le contrôle bidirectionnel d’objets physiques comme des drones et des robots dans le cadre du rêve lucide.

Source : International Journal of Dream Research