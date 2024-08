Un robot-dentiste entièrement autonome réalise la première intervention humaine au monde

Perceptive, une entreprise spécialisée dans les technologies dentaires annonce avoir réalisé la première procédure dentaire entièrement automatisée sur un humain, à l’aide d’un robot autonome contrôlé par l’IA. Le système a réalisé une intervention complète environ huit fois plus vite qu’un dentiste humain et d’une manière incroyablement précise.

Au cours des dernières décennies, la robotique médicale a bénéficié de grandes avancées. Bien que l’utilisation des robots en médecine peut parfois susciter le scepticisme, les systèmes robotisés sont désormais utilisés pour l’automatisation de nombreux processus. Les robots chirurgicaux Da Vinci effectuent par exemple près de 250 000 opérations par an, tandis que les lasers robotisés réalisent des surfaçages cornéens (pour la correction de la myopie et/ou l’astigmatisme) quasi quotidiennement.

De son côté, Perceptive se consacre au développement de robots entièrement automatisés pour la chirurgie dentaire. Leur prototype a montré d’impressionnantes performances lors d’une première intervention sur l’Homme. « Cette avancée médicale améliore la précision et l’efficacité des procédures dentaires et démocratise l’accès à de meilleurs soins dentaires, pour une expérience patient et des résultats cliniques améliorés », explique Chris Ciriello, PDG et fondateur de l’entreprise.

Une précision de 90 % pour la détection des caries

L’initiative de Perceptive résulte du constat d’un manque considérable de dentistes au Canada. Il s’agit d’ailleurs d’une pénurie généralisée au niveau mondial. Aux États-Unis, on dénombre par exemple 168 488 dentistes, ce qui représente un dentiste pour 2 620 habitants. La France compte, quant à elle, 62 dentistes pour 100 000 habitants. Les systèmes robotisés permettraient de pallier cette pénurie et d’améliorer l’accès aux soins dentaires.

Le robot de Perceptive combine la sensibilité de la tomographie par cohérence optique (OCT) à la précision d’un scanner intraoral. Cette combinaison permet de construire en temps réel un modèle volumétrique tridimensionnel de la bouche du patient, y compris sous la ligne des gencives, à travers les fluides buccaux et sous la surface des dents. Cela permet d’obtenir un aperçu précis des cavités et des nerfs avoisinant ceux à traiter. En outre, l’OCT offre l’avantage de la non-utilisation de rayonnements ionisants potentiellement nocifs et utilisés par les autres technologies de numérisation (comme les scanners à rayon X).

Les analyses des chercheurs de l’entreprise ont montré que le système montre une précision moyenne de 90 % pour la détection des caries, contre 45 % pour les radiographies bidimensionnelles sans rayonnement ionisant. Plus précisément, la détection des caries interproximales a été effectuée avec une sensibilité de 87 %, tandis que celles de l’émail et de la dentine ont été détectées avec une spécificité de 86 % et 97 % respectivement.

Le système d’IA intégré utilise ensuite ces données volumétriques pour effectuer un diagnostic et proposer une planification de traitements, à partir de laquelle le dentiste et le patient discutent des interventions à effectuer. « Le système robotique basé sur l’IA de Perceptive va transformer la dentisterie », estime Karim Zaklama, dentiste généraliste et membre du conseil consultatif clinique de Perceptive. En outre, ces données peuvent être combinées avec une imagerie volumétrique par faisceau conique (Cone Beam ou CBCT) pour obtenir une localisation plus précise des racines et de la pulpe dentaires.

Extrait vidéo du scanner buccal effectué par l’OTC :

À noter que la Food and Drug Administration américaine a déjà approuvé l’utilisation d’un robot-dentiste semi-autonome (Yomi) pour la pose d’implants dentaires (en 2016) et pour les traitements d’arcade complète (en 2020). La plateforme a déjà posé à ce jour plus de 10 000 implants. Cependant, elle ne dispose que d’une précision de 1100 microns, ce qui n’est pas encore idéal pour la chirurgie dentaire restauratrice. En revanche, le prototype de Perceptive dispose d’une résolution pouvant aller jusqu’à 100 microns.

Une pose de couronne en seulement 15 minutes

Les principales procédures effectuées par le robot de Perceptive sont l’obturation et la pose de couronne. Le flux de travail amélioré à l’aide de la modélisation volumétrique a permis de réaliser une pose de couronne en seulement 15 minutes et en une seule visite. À titre de comparaison, la procédure standard dure généralement 2 heures réparties sur deux visites, dont l’une pour préparer la dent et l’autre pour poser la couronne.

Par ailleurs, le système est conçu pour fonctionner en toute sécurité même en cas de mouvements brusques du patient, ce qui est impressionnant pour un robot. Selon l’entreprise, les essais dans ce sens sur les patients humains ont été concluants.

Pour le moment, le robot n’a pas encore été approuvé par la FDA et l’entreprise n’a pas établi de calendrier de déploiement. Cela prendra probablement plusieurs années, le temps d’élargir la cohorte pour les essais cliniques. D’autre part, Perception prévoit d’élargir les capacités du robot et d’étendre la gamme d’interventions qu’il peut effectuer.

Extrait vidéo d’un perçage effectué par le robot :