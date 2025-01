D’ici 2030, les agents IA pourraient devenir les principaux utilisateurs d’applications, surpassant les humains

Une récente enquête estime que les agents IA autonomes pourraient dépasser les humains en tant que principaux utilisateurs d’applications d’ici 2030. Ces agents deviendraient bientôt les principaux utilisateurs des systèmes numériques internes des entreprises, et leur adoption par les consommateurs dépasserait celle des applications d’ici 2032. Ces prédictions annoncent une transition majeure dans la manière dont la technologie façonne l’écosystème des entreprises.

L’année dernière, Microsoft a introduit ses premiers agents IA autonomes, de nouveaux outils conçus pour être de véritables employés virtuels polyvalents pouvant prendre en charge des tâches complexes, telles que le traitement de demandes des clients, la planification de réunions, l’écriture d’un programme informatique complet, etc. La semaine dernière, OpenAI a également annoncé le lancement de son premier agent IA au plus tard ce mois-ci. Sam Altman, le PDG de l’entreprise, a affirmé que ces outils pourraient intégrer le marché du travail dès cette année.

Selon l’entreprise internationale de conseil Accenture, l’arrivée imminente de ces outils dans l’écosystème entrepreneurial annonce une transition majeure dans la manière dont nous utilisons et interagissons avec la technologie – un phénomène que certains experts appellent « Big Bang binaire ». Selon Karthik Narain, le directeur technique d’Accenture, ces nouveaux outils « repoussent les limites des logiciels et de la programmation, multiplient la production numérique des entreprises et posent les bases de cerveaux numériques cognitifs qui intègrent profondément l’IA dans l’ADN des entreprises. »

La récente enquête d’Accenture prédit une transformation radicale dans notre utilisation des applications. D’ici 2030, les agents IA (et non les humains) seraient les principaux utilisateurs des systèmes numériques internes des entreprises. Et d’ici 2032, « l’interaction avec les agents dépassera celle des applications en matière de temps moyen passé par les consommateurs sur les appareils intelligents », indique le rapport. Ils modifieraient également l’infrastructure technologique des entreprises et faciliteraient la création d’interfaces utilisateurs hautement personnalisées.

Des transformations majeures dans l’infrastructure technologique des entreprises

Selon les experts, les agents IA sont très prometteurs dans le domaine de la programmation informatique. Ils pourraient développer de petits programmes pour diverses fonctions avec une grande précision et créer des applications qu’ils pourraient utiliser ultérieurement dans le cadre de leurs tâches. Il est intéressant de noter que l’un des principaux agents actuels d’ingénierie logicielle est Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic.

Lors de tests réalisés sur SWE-Bench Verified, un système d’évaluation mesurant la capacité des modèles à effectuer des tâches d’ingénierie logicielle en conditions réelles, il a atteint un taux de précision notable de 49 %. À titre de comparaison, la plupart des modèles avaient un taux de précision inférieur à 5% en 2023. Les agents IA autonomes pourraient amener ces performances à un niveau supérieur.

Les agents IA apporteront également des transformations dans les « noyaux numériques », l’infrastructure technologique des entreprises utilisant l’IA. En étant intégrés aux noyaux numériques, les agents pourraient connecter les bases de données des entreprises à des plateformes analytiques, ce qui permettrait d’optimiser la prise de décision au sein de ces entreprises. Selon Narain, bien que les systèmes d’IA actuels ne puissent pour le moment pas soutenir les noyaux numériques, ils peuvent prendre en charge certaines parties de celui-ci.

D’après l’enquête d’Accenture, 48% des dirigeants d’entreprises s’attendent à ce que les agents IA soient bientôt en mesure d’améliorer la flexibilité du noyau numérique de leur organisation, tandis que 43% prévoient une augmentation de l’innovation. En outre, 77% conviennent que les agents IA réinventeront la manière dont les entreprises édifient leurs systèmes numériques. 78% estiment que les écosystèmes numériques devront être à la fois adaptés aux agents IA et aux humains dans les 3 à 5 prochaines années.

Des interfaces utilisateurs personnalisées et à moindre coût

Les agents IA permettraient aussi de développer des interfaces utilisateurs personnalisées à moindre coût. « Pendant des décennies, le coût élevé du développement logiciel et le faible coût de la distribution des logiciels ont conduit à l’idée de créer une interface utilisateur unique qui doit fonctionner pour chaque utilisateur », expliquent les enquêteurs. « Mais aujourd’hui, à mesure que les systèmes d’agents progressent et commencent à prendre davantage de mesures en notre nom dans le monde numérique, ils sont à l’origine d’un nouveau paradigme logiciel dans lequel un code moins cher et des interfaces axées sur le langage rendent de plus en plus réalisables les composants d’interface utilisateur personnalisés et générés dynamiquement ».

Les experts d’Accenture proposent de commencer par l’utilisation d’agents IA internes spécifiques à une tâche, puis de les développer progressivement en intégrant de nouvelles fonctions et de nouvelles données. Cela ouvrirait la voie à la création d’agents externes pouvant prendre en charge une diversité de tâches complexes.

Toutefois, à mesure que les agents IA autonomes prolifèrent et gagnent en notoriété, il est essentiel de préserver la confiance des clients, ont précisé les experts. « Les entreprises devront les surveiller de près et s’assurer que des garde-fous sont en place », indique le rapport. Il faudra surveiller rigoureusement les données auxquelles ils accèdent, ainsi que la qualité de leurs résultats. En effet, bien que ces outils permettront d’augmenter significativement la productivité au sein des entreprises, ils sont loin d’être parfaits et pourraient générer des résultats biaisés.

Selon les enquêteurs, un système de transparence permettra d’augmenter la confiance des employés et des clients dans les systèmes. « Lorsque vous créez un système de surveillance, établissez une feuille de route technologique et de gouvernance pour la mise en œuvre », conseillent-ils. « Élaborez également des plans de communication et de maintenance afin que votre organisation comprenne le fonctionnement de la surveillance et que vos garde-fous suivent les avancées », concluent-ils.