Ce robot humanoïde bat le record mondial de vitesse

Face à la course technologique des robots humanoïdes, les entreprises rivalisent pour concevoir des systèmes aux capacités uniques, de plus en plus habiles et rapides. Certains se démarquent par leur dextérité exceptionnelle, d’autres par leur intelligence artificielle avancée. Pour sa part, le robot d’Unitree Robotics, Evolution V3, se distingue par sa vitesse, allant jusqu’à établir un nouveau record mondial dans sa catégorie. Il est également capable de danser et d’exécuter une variété impressionnante de mouvements.

Unitree Robotics, une société de robotique basée en Chine initialement spécialisée dans le développement de chiens robots, a dévoilé son premier robot humanoïde, le Unitree H1, en décembre dernier. Pesant 47 kg pour une taille d’environ 1,8 m, le H1 a été conçu pour transporter des charges allant jusqu’à 30 kg.

Récemment, l’entreprise a publié une vidéo montrant la toute nouvelle version de son humanoïde, nommée Evolution V3.0. Ce qui distingue particulièrement ce modèle, c’est sa capacité à atteindre des vitesses de marche impressionnantes. Unitree revendique un nouveau record mondial avec cette nouvelle version, qui est littéralement capable de courir (d’après ce que montre la vidéo).

Un nouveau record de vitesse

Selon Unitree, l’Evolution V3.0 parvient à se déplacer à 3,3 m/s (11,9 km/h), soit bien plus qu’Optimus de Tesla, qui ne dépasse pas les 0,6 m/s. Il serait donc plus rapide qu’un homme au pas de course (sans sprint), qui en moyenne se déplace à une vitesse d’environ 10 km/h.

Jusque là, le record était détenu par le robot Atlas de Boston Dynamics. En effet, il avait établi le record en atteignant une vitesse de course de 9 km/h, soit 2,5 m/s. Atlas est alimenté par des actionneurs hydrauliques. Ce type d’actionneur est également utilisé pour le robot humanoïde Phoenix de l’entreprise Sanctuary, ce qui lui aurait permis de développer une dextérité remarquable.

Un autre robot bipède, conçu par Agility Robotics et appelé Cassie, a cependant déjà dépassé ces chiffres en 2022, en parcourant une distance de 100 mètres en seulement 24,73 secondes. Il avait alors montré une vitesse moyenne de 4 m/s, soit 14,4 km/h. Cependant, Cassie est uniquement doté de jambes et d’une « tête », dépourvu de buste et de bras (ce qui ne le place pas dans la catégorie des humanoïdes). Cette conception lui aurait ainsi donné un avantage significatif pour un déplacement rapide.

Un robot qui danse…

La nouvelle version du robot humanoïde H1 ne se limite pas à une performance de vitesse, mais démontre aussi une grande capacité à exécuter des mouvements complexes et coordonnés. Evolution V3.0 peut danser, monter et descendre des escaliers avec une rotation sur lui-même. Il peut également sauter à une hauteur comparable à celle d’un humain, bien qu’il peine un peu à retrouver sa stabilité après le saut. Pour réaliser tous ces mouvements, le robot est alimenté par des moteurs électriques M107 conçus en interne. Il est également muni d’une caméra Intel RealSense D435i, qui observe son environnement à 360 °.

Bien entendu, le robot d’Unitree n’est pas le premier à effectuer des mouvements de danse précis parmi les robots humanoïdes actuellement en développement. En décembre dernier en effet, Tesla avait également publié une vidéo montrant son robot Optimus Gen-2 en train de danser et de faire des mouvements de squat. Pour celles et ceux qui se poseraient la question : pour se procurer l’Evolution V3.0, il faut compter entre 15 000 et 90 000 dollars.

Vidéo dévoilant les capacités de l’Evolution V3.0 :