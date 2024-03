Phoenix en passe de devenir le premier robot humanoïde aussi habile et rapide qu’un humain

Avec son robot Phoenix, Sanctuary AI revendique avoir conçu « la meilleure main robotique du monde ». Cette technologie est capable d’imiter la trentaine de types de saisies réalisables par la main humaine, une capacité impressionnante qui résulte d’un processus minutieux d’apprentissage par téléopération et d’un système hydraulique de pointe.

Phoenix, de la société canadienne Sanctuary AI, a été révélé en mai 2023. À terme, selon l’entreprise, ce robot humanoïde sera capable d’exécuter un large éventail de tâches avec une habileté comparable à celle d’un être humain.

Dans une récente démonstration partagée par le PDG de la société, Geordie Rose, Phoenix montre sa faculté à manipuler et à déplacer des objets avec, effectivement, une dextérité et une vitesse remarquables. Par ailleurs, le PDG souligne que le robot est capable d’accomplir des tâches simples « à une vitesse équivalente à celle d’un être humain ». De plus, grâce à sa force et sa précision exceptionnelles, Phoenix serait en bonne voie pour les applications industrielles.

Powered by Carbon, Phoenix is now autonomously completing simple tasks at human-equivalent speed. This is an important step on the journey to full autonomy. Phoenix is unique among humanoids in its speed, precision, and strength, all critical for industrial applications. pic.twitter.com/bYlsKBYw3i

