Une route qui alimente les véhicules électriques à distance

L’une des contraintes liées aux véhicules électriques est la nécessité de s’arrêter relativement longtemps lorsque la batterie a besoin d’être rechargée. Le projet « Arena del Futuro » s’est attaqué à cette problématique en proposant une solution innovante : construire une route à même d’alimenter et recharger des véhicules électriques à distance, pendant leur trajet.

Stellantis, entreprise mère de nombreuses marques célèbres de voitures, comme Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Opel, Peugeot, ou encore Maserati, est l’un des membres fondateurs du projet « Arena del futuro », ou « Arène du Futur ». Cette fameuse route prototype est une boucle de 1050 mètres, à proximité de Milan, dans le nord de l’Italie. Elle a été construite dans le but de tester un certain nombre de technologies de transport, comme la connectivité 5G avancée, différents projets IOT (objets connectés), l’optimisation de la surface de la route…

Cependant, l’un de ses objectifs clefs était bien le suivant : tester et prouver la faisabilité d’un système d’alimentation électrique sans fil intégré dans une route. La technologie en question s’appelle Dynamic Wireless Power Transfer (DWTP), autrement dit, « Transfert de puissance sans fil dynamique ». Pour ce faire, des rainures ont été découpées dans la route afin d’y intégrer des bobines électriques inductives de forme plate, elles-mêmes connectées à une alimentation électrique. Le tout a ensuite à nouveau été recouvert d’asphalte, rendant le dispositif invisible.

Les bobines, lorsqu’elles sont actives, induisent un courant électrique dans les voitures qui passent au-dessus, à la condition qu’elles soient équipées d’un récepteur adéquat. Selon Stellantis, les tests ont été concluants. « Les tests avec une Fiat New 500 montrent que le Transfert de puissance sans fil dynamique (DWPT) simplifie l’approche client de la mobilité électrique en supprimant l’anxiété liée à l’autonomie et soutient la décarbonisation et la durabilité environnementale », affirme l’entreprise.

De l’énergie directement apportée au moteur

Un point intéressant réside dans le fait que l’énergie électrique est envoyée directement au moteur. En d’autres termes, elle n’alimente pas la batterie, mais la « remplace » directement tant que la voiture est alimentée par le système sans fil, ce qui permet de ne pas la décharger. Le dispositif fonctionne en courant continu, c’est-à-dire un courant électrique à intensité constante. Stellantis soutient que ce fonctionnement permet un câblage relativement léger, et ouvre la possibilité de relier le système de rechargement à des sources d’énergie renouvelable.

Côté rapidité de transmission, « les tests montrent que l’efficacité du flux d’énergie de l’asphalte vers la voiture est comparable à l’efficacité typique des bornes de recharge rapide, de sorte que le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter pour recharger », affirme l’entreprise. Côté sécurité des usagers face à l’exposition à un champ magnétique, elle explique que ce dernier n’a pas d’influence sur la santé : « des mesures sur l’intensité du champ magnétique prouvent qu’il n’y a pas d’impact sur le conducteur et les passagers ».

Bien que Stellantis souligne un « intérêt pour le développement commercial à l’échelle mondiale », aucun calendrier n’est avancé. La mise en œuvre de dispositifs de ce genre aurait de nombreuses implications en termes d’infrastructures, et semble en effet complexe.

Source : Stellantis