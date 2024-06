Mars : le rover Perseverance découvre une roche de nature inconnue

Au milieu de sa quatrième « campagne » sur Mars, en explorant le cratère Jezero, le rover Perseverance de la NASA a fait une découverte sans précédant : un rocher aux tons clairs qui se détache visuellement des rochers sombres à proximité. Il s’agit du premier objet de ce type observé sur la planète rouge, selon les chercheurs de la mission. Cette découverte pourrait bien nous révéler des informations inédites sur la géologie de Mars.

Le rover Perseverance a atterri sur Mars en 2019 avec comme objectif de sonder l’ancien cratère Jezero. Alors que l’engin traversait la Neretva Vallis (une région supposée contenir des traces d’une ancienne rivière asséchée qui se déversait dans le cratère il y a des milliards d’années), les ingénieurs de la mission lui on fait changer de cap, car le terrain était trop accidenté. Ainsi, il a emprunté « un raccourci » à travers un champ de dunes avant d’atteindre une colline nommée « Mont Washburn ».

Les images capturées par le rover alors qu’il empruntait sa nouvelle trajectoire montrent que la colline est recouverte de rochers, dont certains ont été décrits comme appartenant à « un type jamais observé auparavant sur Mars », d’après un communiqué de la NASA. Un rocher faisant environ 45 cm de large et 35 cm de haut a particulièrement attiré l’attention, avec ses tons clairs qui le démarquent des autres.

« La diversité des textures et des compositions du mont Washburn a été une découverte passionnante pour l’équipe, car ces roches représentent un sac de cadeaux géologiques descendus du bord du cratère et potentiellement au-delà », a déclaré Brad Garczynski de l’Université Western Washington, qui a co-dirigé la dernière mission Perseverance. « Mais parmi toutes ces différentes roches, il y en a une qui a vraiment retenu notre attention », a-t-il ajouté.

Une roche anorthosite ?

Garczynski et son équipe ont surnommé le mystérieux rocher « Atoko Point ». Par le biais d’une analyse approfondie de la roche avec des instruments du rover, ils ont découvert qu’elle est constituée de pyroxènes et de feldspaths (des groupes de minéraux). Selon l’US Geological Survey et la NASA, ces deux groupes de minéraux sont également présents dans la croûte terrestre. Certains membres de l’équipe Perseverance ont ainsi émis l’hypothèse qu’Atoko Point pourrait provenir d’une source souterraine de magma martien avant d’être exposé sur le bord du Jezero au fil du temps suite à une érosion.

Cependant, la composition du rocher est largement différente de son environnement. C’est pourquoi d’autres scientifiques de l’équipe soupçonnent qu’il pourrait provenir d’une autre partie de la planète rouge et qu’il a été transporté jusqu’à son emplacement actuel par le courant de Neretva Vallis.

Katie Stack Morgan, scientifique adjointe du projet de la mission Mars 2020, pense que cette découverte pourrait être encore plus aboutie que ce que la NASA a initialement laissé entendre. La composition de la roche suggère qu’il s’agit probablement d’anorthosite, un type de roche jusqu’ici jamais observé sur Mars. « Voir une roche comme Atoko Point est l’un de ces indices indiquant que, oui, nous avons des anorthosites sur Mars, et cela pourrait être un échantillon de ce matériau de la croûte inférieure », a déclaré Morgan.

C’est dans la région martienne appelée « Margin Unit » que le Rover a découvert Atoko Point, alors qu’il recherchait des gisements contenant du carbonate et de l’olivine. Ces deux groupes de minéraux ont déjà été observés par Perseverance et intéressent les scientifiques en raison de leur capacité à encapsuler certains vestiges géologiques. L’identification du carbonate dans le cratère martien pourrait théoriquement permettre aux chercheurs d’identifier des traces de vie ancienne sur la planète, potentiellement préservées dans le minéral. Pour ce qui est de l’olivine, les scientifiques l’analysent actuellement pour tenter de comprendre à quel moment le climat martien a pu devenir propice à la présence de composés organiques tels que l’eau courante et potentiellement, la vie.

« Si nous voyons de l’anorthosite tard dans le contexte d’autres roches, cela peut nous donner une idée de la façon dont la première croûte de Mars est née », explique Morgan. Quoi qu’il en soit, l’existence d’Atoko Point signifie qu’il y a certainement d’autres roches de ce type quelque part d’autre sur la planète rouge. Actuellement, le rover évalue si cela vaut la peine de collecter une carotte de roche dans la zone de Margin Unit pour une analyse ultérieure, indique la NASA.