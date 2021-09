Un satellite capture la 50e éruption de l’Etna depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, le volcan italien Etna est en période de grande activité, avec déjà plusieurs dizaines d’éruptions à son compte en seulement quelques mois. Il est entré en éruption pour la 50e fois cette année au cours du week-end et le satellite européen Sentinel 2 a capturé la vue impressionnante depuis l’espace. L’Etna, dominant l’île méditerranéenne de la Sicile, a connu une saison chargée cette année et a vu sa dernière éruption dimanche (29 août). Cette scène a été capturée par le satellite Sentinel 2 le 30 août.

La quantité de lave que l’Etna a rejetée depuis le 16 février a ajouté 30 mètres de hauteur au cratère sud-est du volcan. L’un des quatre cratères au sommet de l’Etna, le pic sud-est, culmine maintenant à un peu plus de 3357 mètres, après avoir dépassé le cratère nord-est de 3324 m, qui dominait le volcan pendant quatre décennies.

Selon le volcanologue Boris Behncke, de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), qui exploite un observatoire juste en dessous du géant fumant, les scientifiques savaient que l’Etna préparait quelque chose depuis la fin de 2020, lorsqu’il a commencé à cracher des nuages ​​de cendres et de gaz.

« L’Etna se préparait pour quelque chose de grand (nous craignions une éruption du flanc) avec une activité sismique intense, une déformation du sol et un dégazage. Le 16 février, la véritable série de paroxysmes [éruptions] a commencé, la sismicité s’est arrêtée, la déformation du sol s’est inversée en déflation ».

Depuis, les satellites surveillent l’Etna. L’étude révélant la croissance sans précédent du volcan a utilisé les données de la constellation des Pléiades exploitée par la société aérospatiale européenne Airbus. Les satellites Sentinel du programme d’observation de la Terre Copernicus, géré par l’Union européenne, ont, entre autres, surveillé de près la quantité de dioxyde de soufre dangereux s’échappant de l’Etna.

The SO2 plume of the 50th paroxysm of #Etna from August 29th captured today, August 30 by #Copernicus #Sentinel5p, over #Greece and #Turkey. Visible also some light emissions still on going. @CultureVolcan #volcano #Sicily #Italy pic.twitter.com/lUqfZz05oo

— ADAM Platform (@PlatformAdam) August 30, 2021