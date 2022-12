Une société australienne propose des parcs solaires « prêts à l’emploi »

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



La compagnie BP, via sa branche BP Ventures, vient d’investir près de 13 millions d’euros dans 5B Holdings Pty Ltd, une société australienne qui a développé une technologie permettant un déploiement rapide et à grande échelle de panneaux solaires : le 5B Maverick® permet d’installer un parc solaire à l’échelle du mégawatt en un temps record.

« 5B réinvente l’énergie solaire de fond en comble. Nous sommes une équipe d’experts en énergies renouvelables qui ont à cœur de rendre les projets solaires moins coûteux, plus rapides et plus intelligents », peut-on lire sur le site de la société australienne. 5B Maverick est une solution de production d’énergie solaire hors réseau, commerciale et industrielle, et à grande échelle, conçue pour être plus sûre, plus rentable et plus rapide à déployer que les solutions traditionnelles. Elle réduit les délais de déploiement des parcs solaires de 50 à 90% par rapport aux technologies traditionnelles.

5B Maverick est une sorte de parc solaire prêt à l’emploi, livré dans une boîte, qu’il ne reste qu’à « déballer ». Cette solution nécessite beaucoup moins de personnel sur le site, et s’avère plus rapide et plus sûre que l’installation de suiveurs solaires montés sur un axe. Plus tôt cette année, l’entreprise a déployé — en une seule journée — des panneaux d’une capacité de 1,1 MW sur une surface équivalente à un terrain de football, avec une équipe de seulement 10 personnes, dans le parc solaire Andes Solar II-B d’AES, dans le désert d’Atacama au Chili.

La solution « plug & play » pour exploiter l’énergie solaire

À ce jour, 5B a déployé sa technologie sur plus de 100 sites dans le monde, avec une capacité de production totale de plus de 60 MW. Grâce à cette technologie, trois personnes et un chariot élévateur suffisent à assembler un parc solaire à l’échelle du mégawatt en une semaine, selon la société. Le processus d’installation est présenté dans la vidéo suivante.

Ce parc solaire prêt à l’emploi n’est pas seulement plus rapide à mettre en place, il est également beaucoup plus facile à désassembler et à déplacer, ce qui est particulièrement intéressant pour des installations non permanentes. Un système 5B Maverick, conçu pour durer 25 à 30 ans, peut être remobilisé, déplacé et redéployé plusieurs fois. « Les tests de cycle de vie accélérés effectués dans notre centre de R&D interne ne montrent aucune baisse mesurable des performances électriques après 100 redéploiements », précise la société.

Les blocs sont emballés verticalement, de sorte que quatre blocs peuvent être placés dans un conteneur d’expédition standard de 12 mètres avec un poids total inférieur à la charge utile maximale de 6 tonnes, précise le constructeur.

Chaque bloc Maverick est pré-assemblé et précâblé en usine et comprend jusqu’à 90 panneaux solaires, montés sur des racks spécialement conçus et optimisés pour la classe de modules 540-550W de l’industrie solaire à grande échelle. À chaque extrémité se trouvent des rangées de cellules articulées, ce qui permet de les replier convenablement pour le transport.

Une fois sur place, les blocs sont déployés et installés avec une pénétration minimale dans le sol (aucun travail d’excavation, tel que la réalisation de tranchées pour les câbles, ou autre travail géotechnique n’est nécessaire). Des ancrages sont installés au début et à la fin de chaque rangée de panneaux pour assurer la résistance au vent.

L’assemblage en usine permet un meilleur contrôle du traitement des déchets, qui sur le site, « sont limités à la taille d’un sac à main », selon 5B.

Une réduction significative du coût final de l’énergie

La société souligne par ailleurs que les espaces minimes entre les panneaux signifie qu’il est possible d’obtenir la même production d’énergie qu’avec des trackers fixes, mais sur beaucoup moins de terrain. En outre, pour une surface donnée, la disposition est-ouest des panneaux (50% sont inclinés vers l’est, 50% sont inclinés vers l’ouest) fournit jusqu’à deux fois plus d’énergie qu’une installation de suiveurs à axe unique.

L’entreprise souligne toutefois que le 5B Maverick ayant un faible angle d’inclinaison, il est possible de l’orienter dans n’importe quelle direction sans que le rendement énergétique soit réduit de plus de 1%. « Grâce à cette flexibilité, nous pouvons, si nécessaire, optimiser l’orientation de la solution 5B Maverick en fonction des contraintes du site, des limites ou du terrain », précise 5B.

Finalement, cette solution entraîne une réduction significative (jusqu’à 20%) du coût final de l’énergie par rapport aux solutions traditionnelles.

L’investissement de BP soutiendra le développement de la technologie et contribuera à accélérer l’expansion internationale de 5B, y compris la création d’une usine d’assemblage en Amérique du Nord. « La technologie solaire innovante de 5B peut fournir une production d’électricité à faible coût et rapide, aidant à répondre à la demande croissante d’électricité », a déclaré Johnathan Stone, directeur de BP Ventures.

Source : 5B