SpaceX prévoit de lancer un satellite financé entièrement en Dogecoin autour de la Lune

Comme il l’a montré à de nombreuses reprises avec le Bitcoin, Elon Musk détient une grande influence sur le cours des cryptomonnaies dont il fait la promotion. Récemment, Musk a jeté son dévolu sur la cryptomonnaie appelée Dogecoin ; une devise créée en 2013 et basée sur un mème Internet, dont la valeur n’a cessé de progressivement grimper. En faisant largement l’apologie du Dogecoin depuis plusieurs semaines, Elon Musk a franchi une nouvelle étape en annonçant qu’un satellite cubesat appelé DOGE-1 et entièrement financé en Dogecoin allait prochainement être envoyé par SpaceX autour de la Lune.

SpaceX accepte maintenant le Dogecoin, et l’entreprise utilisera exclusivement la cryptomonnaie pour financer le lancement du prochain satellite nommé DOGE-1 vers la Lune. Le DOGE-1 est un cubesat destiné à acquérir des « données lunaires-spatiales » à l’aide de caméras et de capteurs embarqués. Il est envoyé et financé par une société nommée Geometric Energy Corporation, et il sera lancé par une fusée Falcon 9 au premier trimestre de 2022.

Dogecoin, une cryptomonnaie basée sur le mème canin baptisé Doge extrêmement répandu sur la Toile, a pris de la valeur ces derniers temps, avec suffisamment d’échanges autour des pics de la devise pour provoquer des crashs de l’application de trading Robinhood. Elon Musk est le plus grand partisan de la cryptomonnaie, tweetant des mèmes Dogecoin, se faisant référence à lui-même comme le « Dogefather », et en faisant l’apologie (en quelque sorte) sur Saturday Night Live.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

DOGE-1 : un satellite lunaire financé par le Dogecoin

Les investisseurs aiment parler de faire grimper la valeur du Dogecoin « jusqu’à la Lune ». Ainsi, il ne fallait qu’un pas pour qu’un satellite nommé DOGE-1, payé à SpaceX en Dogecoin, soit réellement envoyé autour de la Lune. Compte tenu de tout cela, SpaceX inclut dans l’annonce la citation exacte de son vice-président des ventes : « Nous sommes ravis de lancer DOGE-1 vers la Lune ! », a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX.

C’est une bonne nouvelle pour Dogecoin, qui a connu une semaine difficile. Après avoir grimpé en flèche, chuté autour d’un crash de Robinhood et augmenté à nouveau en prévision de l’apparition sur SNL de Musk, la cryptomonnaie s’est effondrée du jour au lendemain à la suite d’un court discours dans lequel Musk a plaisanté sur le fait que le Dogecoin était une « arnaque ».

L’annonce semble conçue pour lutter contre ces propos. Ochinero affirme que le partenariat jette « les bases du commerce interplanétaire ». Et le PDG de Geometric Energy Corporation a déclaré que la transaction « a solidifié DOGE en tant qu’élément d’intérêt pour les activités lunaires dans le secteur spatial ». Le communiqué de presse poursuit en disant que le Dogecoin est « suffisamment sophistiqué pour financer une mission commerciale sur la Lune dans son intégralité » et qu’il sera utilisé pour toutes les affaires lunaires entre les deux sociétés. (L’autre société de Musk, Tesla, a récemment commencé à accepter les achats de voitures en Bitcoin.)