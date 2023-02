Spotify lance une « intelligence artificielle DJ » qui fait des commentaires entre deux musiques

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Les commentateurs radio vous manquent ? Spotify compte implémenter bientôt dans son service un « DJ » qui fera des commentaires entre deux musiques. Sa particularité : il ne sera pas humain. Il s’agira d’une intelligence artificielle, conçue pour prodiguer des recommandations et des informations aux auditeurs.

Pas de doutes : ces derniers temps, la tendance est à l’intelligence artificielle. Cette technologie se répand dans de nombreux secteurs, y compris musicaux. Cette fois-ci, c’est Spotify qui vient d’annoncer l’implémentation d’une IA « Un DJ directement dans notre poche », déclare l’entreprise dans un communiqué du 22 février 2023. Son objectif : sélectionner de la musique en fonction des goûts de l’utilisateur, tout en prodiguant des commentaires sur cette dernière.

« Le DJ est un guide IA personnalisé qui vous connaît si bien qu’il peut choisir ce qu’il faut jouer pour vous. Cette fonctionnalité, qui sera déployée pour la première fois en version bêta, vous proposera une sélection de musique accompagnée de commentaires sur les titres et les artistes que vous aimerez, le tout avec une voix d’un réalisme saisissant », décrit Spotify, qui décrit cette nouvelle fonction comme « le meilleur de la personnalisation Spotify ». L’intelligence artificielle utilisera évidemment comme base les musiques écoutées régulièrement par l’utilisateur et ses habitudes, même passées, pour suggérer de nouveaux titres à écouter. Comme toutes les IA, ses performances dépendent notamment de la quantité de données ingurgitées : « plus vous écoutez et dites au DJ ce que vous aimez (et n’aimez pas !), meilleures sont ses recommandations », résume l’entreprise.

Côté technologies, trois éléments entrent en ligne de compte dans le fonctionnement de ce « DJ de poche ». La technologie de personnalisation de Spotify, déjà en place et bien ancrée, est citée en premier lieu. Un outil de génération de voix appartenant à Spotify, Sonastic, permet de créer la sortie vocale nécessaire à ce nouvel outil. Enfin, Spotify mentionne une « technologie d’OpenAI », sans apporter de précision sur le sujet. Étant donné l’actualité du moment, il y a toutefois de fortes chances qu’il s’agisse d’une technologie liée à l’IA ChatGPT.

Des éditeurs de contenu humains dans la boucle ?

Enfin, Spotify met en avant le fait que tout, dans sa proposition, ne passe pas purement par l’implémentation d’une IA. Selon l’entreprise, des éditeurs de contenu, experts de la scène musicale, travaillent sur les commentaires prodigués par DJ : « L’expertise de nos éditeurs est vraimente importante pour notre philosophie chez Spotify (…). Grâce à cet outil d’IA génératif, ils sont en mesure de répandre leurs connaissances innées d’une manière encore jamais vue ». Le stade auquel ces fameux experts humains sont supposés intervenir dans le processus n’est toutefois pas spécifié.

Le principe même de DJ sera de diffuser des commentaires très personnalisés en temps réel à énormément d’utilisateurs simultanément. Impossible, donc, « d’éditer » chaque contenu spécifiquement. Spotify pourrait d’ailleurs de ce fait se retrouver confronté aux mêmes difficultés que les autres entreprises utilisant l’IA pour leurs services. En effet, si les IA ont démontré des capacités impressionnantes ces derniers mois, elles ont aussi prouvé qu’elles présentaient encore des biais parfois déroutants et une propension à affirmer comme vraies des informations erronées.