Une startup déclare que sa technologie peut affaiblir les ouragans avant qu’ils ne deviennent dangereux

La force dévastatrice des ouragans lorsqu’ils atteignent les côtes ne sont plus à présenter. Les pertes humaines et matérielles qui peuvent en résulter ont notamment motivé une startup norvégienne à se lancer dans un projet complexe et difficile qui, s’il aboutit, pourrait changer le destin de nombreuses personnes.

La startup, OceanTherm, affirme avoir mis au point une solution originale pour stopper un ouragan dans son élan : générer des rideaux de bulles. L’entreprise souhaite utiliser des bulles pour refroidir l’eau de mer afin de couper l’approvisionnement en eau chaude d’un ouragan, selon WFTX.

Refroidir pour affaiblir

Étant donné que les ouragans se « nourrissent » généralement d’eaux de 27 °C ou plus — ce qui leur permet de s’intensifier et de devenir plus dangereux —, l’idée est que leur refroidissement diminuerait leur puissance.

« Je suis un ancien sous-marinier et je sais que l’eau est plus froide plus profondément dans l’océan », a déclaré Olav Hollingsaeter, PDG d’OceanTerm, à Fast Company l’année dernière. « J’ai donc pensé : ‘Pourquoi ne pas utiliser cette eau froide des profondeurs mélangée à l’eau de surface et réduire ainsi la température de surface de la mer ?’ ».

OceanTherm est en train de développer ce qu’elle appelle un système de « rideau de bulles » pour faire exactement cela. L’engin implique que des navires descendent une série de tuyaux perforés dans l’océan sur la trajectoire d’une tempête pour générer des bulles afin de soulever les eaux plus froides des profondeurs.

La société a également un concept de rideau de bulles où les tuyaux seraient installés dans un endroit fixe sous l’océan, selon son site Web, destiné aux zones fréquemment touchées par les ouragans. Bien qu’il s’agisse d’un concept intéressant, il n’a pas encore été testé en conditions réelles. Il n’est donc pas certain qu’il puisse fonctionner sur un véritable ouragan en pleine croissance.

Un projet dangereux et irréaliste ?

Pour prévenir un ouragan, le rideau de bulles devrait s’étendre sur des kilomètres pour avoir un impact. Bien que la société envisage de mettre un jour son système en œuvre dans le golfe du Mexique, il s’agit pour l’instant, selon des experts, davantage d’une idée que d’un projet réaliste.

Sans compter que l’aspect géo-ingénierie de grande envergure du dispositif ne serait pas sans danger pour l’équilibre environnemental global. « Lorsque vous changez une chose, il y a un effet domino d’éléments qui peut se produire », déclare à WFTX Tracy Fanara, ingénieur environnemental à la National Oceanic and Atmospheric Administration.

On ne sait donc pas encore si OceanTherm atteindra un jour ses objectifs très ambitieux d’éradication des ouragans, mais le projet semble très risqué et techniquement très difficile à réaliser. Outre les problèmes de remontée des eaux, Fanara a souligné que la saison des ouragans présente des avantages. Les systèmes tropicaux peuvent apporter les pluies dont les communautés ont tant besoin et aider à reconstituer les aquifères asséchés.

Cependant, Fanara précise que ces préoccupations ne sont pas nécessairement une raison d’abandonner le projet et qu’il est même possible que le rideau de bulles puisse être appliqué à une plus petite échelle. « Essayer de modifier les températures de surface plus près du rivage pour éviter cette augmentation d’intensité est une chose », déclare Fanara. « Cependant, empiéter sur le processus naturel de notre terre est tout simplement quelque chose que nous ne comprenons pas assez ».

Malgré ces difficultés, Hollingsaeter reste déterminé à poursuivre le projet et à empêcher ces tempêtes de causer de nouveaux dégâts. Il a également mentionné que l’entreprise espère utiliser la technologie de rideaux de bulles pour restaurer les récifs coralliens en voie de disparition.

Vidéo de OceanTherm, expliquant le fonctionnement et l’utilité de sa technologie :