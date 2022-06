Un télescope chinois aurait détecté de potentielles technosignatures

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



La recherche de civilisations extraterrestres intelligentes (ou SETI) occupe une place importante en astronomie. Selon un communiqué du 14 juin, le radiotélescope chinois « Sky Eye » aurait capté des signaux lointains d’origine inconnue, suggérant de potentielles technosignatures. Cependant, l’annonce (non confirmée par les pairs) a rapidement été supprimée. Les chercheurs prévoient d’effectuer des observations répétées des signaux afin d’exclure toute interférence radio humaine, et de confirmer (ou pas) l’origine extraterrestre des étranges signaux.

D’après un rapport publié le 14 juin dernier dans le Science and Technology Daily — le journal officiel du ministère chinois des Sciences et de la Technologie, des astronomes de l’Université normale de Pékin auraient découvert « plusieurs signaux technologiques et de civilisations extraterrestres potentiels ». Le professeur Zhang Tongjie, qui dirige le Groupe de recherche de civilisations extraterrestres de l’Université, a précisé qu’il s’agissait de plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite différents de ce qui a été détecté jusqu’ici, et que l’équipe réalisait actuellement sur une enquête plus approfondie.

