Si l’Europe subit depuis quelques jours une vague de chaleur particulièrement intense, il n’en va pas de même pour le Mexique. La ville de Guadalajara s’est en effet retrouvée face à une situation singulière pour cette saison dans la nuit du 30 juin : une tempête de grêle ayant enseveli bon nombre de voitures et de routes sous la glace.

Un orage de grêle anormal à Guadalajara, au Mexique, a poussé les habitants d’au moins six quartiers à se réveiller dimanche pour retrouver leurs rues et leurs véhicules enfouis dans un maximum de 1.5 mètre de glace. Le phénomène est d’autant plus surprenant que jusque-là, la ville faisait face à une température de 31 °C.

Le gouverneur de l’État, Enrique Alfaro, a twitté sa surprise en affirmant « j’ai été témoin de scènes que je n’avais jamais vues : de la grêle à plus d’un mètre de hauteur », ajoutant « et après, nous nous demandons si le changement climatique existe ». La glace recouvrai tout, y compris les voitures, le autorités locales et l’armée mexicaine travaillant activement pour déblayer les routes.

« Après des grêles inhabituelles dans différents endroits de la région métropolitaine de Guadalajara, principalement à Rancho Blanco et dans la zone industrielle, des agents de la Protection civile ont confirmé la situation et se sont rendus sur place au matin » déclare Alfaro. « En coordination avec l’armée mexicaine et les autorités municipales de Guadalajara et de Tlaquepaque, le gouvernement de Jalisco s’emploie à nettoyer et à enlever la grêle sur les routes publiques, ainsi qu’à aider les citoyens dont les maisons ont été impactées ».

Guadalajara, dans l’état de Jalisco, au nord-ouest de Mexico, est l’une des villes les plus peuplées du Mexique. En moyenne, le mois de juin est le plus chaud, bien que la température moyenne varie uniquement entre 17 °C et 24 °C toute l’année. Alors que des tempêtes de grêle saisonnières ont lieu régulièrement, rien de comparable à cette échelle n’a été observé de mémoire récente.

La tempête de grêle s’est produite entre 1h50 et 2h10, heure locale, lorsque la température a chuté de 22 °C à 14 °C. Les experts en météorologie ont déclaré que les grêlons étaient de taille normale, mais avaient fondu au contact du sol chaud, créant ainsi une rivière qui permettait à plus de grêle de flotter et de s’accumuler au-dessus, de telle sorte que les obstacles, tels que les voitures, étaient pris dans sa course.

C’est le deuxième événement météorologique extrême que la ville ait connu en trois ans. En effet, en 2016 à Guadalajara, il avait neigé pour la première fois depuis 1997, presque 20 ans plus tôt. L’année 2019 a été considérée comme une faible année El Niño, et a été douce jusqu’ici. Au moins 200 foyers et entreprises ont signalé des dégâts dus à la grêle, tandis qu’environ 50 véhicules ont été emportés par la glace ou ensevelis sous la grêle.

⤴️ Guadalajara hail storm • The volume of the flooding forced icy water back through the sewer systems and up through people’s toilets. 🔗Article: https://t.co/XUZaMHBCVq — #ahemENVIRO ⤵️..more videos pic.twitter.com/lybwHOLoyQ

Just remember that climate change isn’t happening and everyone should make no immediate lifestyle changes whatsoever.

“Thick layer of ice covers the Mexican city of Guadalajara following a summer hail storm” https://t.co/MUy5DLX9SX

— Rome Van Lara (@RomeVanLara23) July 1, 2019