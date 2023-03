Première détection d’une tempête de poussière sur une exoplanète

Toujours plus performant, le télescope spatial James Webb révèle de nouvelles données d’une richesse stupéfiante d’une exoplanète. Des chercheurs ont identifié des caractéristiques de nuages ​​de silicate dans l’atmosphère d’une planète lointaine. L’atmosphère monte, descend, oscille constamment au cours de la journée de 22 heures de l’exoplanète. Elle renferme également le plus grand nombre de molécules jamais identifiées en même temps sur une planète en dehors de notre système solaire, dont de l’eau et du dioxyde de carbone.

Parmi les principaux objectifs du puissant télescope spatial James Webb de la NASA, il y a l’étude de l’atmosphère des exoplanètes et la recherche d’éléments constitutifs de la vie. En effet, James Webb rejoint un grand héritage de l’astronomie spatiale (télescopes spatiaux). Les missions effectuées par les divers télescopes spatiaux de la NASA ont révolutionné notre compréhension et vision de l’Univers.

Webb a la haute résolution du télescope spatial Hubble en même temps que la capacité de détecter les longueurs d’onde dans l’infrarouge moyen, comme le télescope spatial Spitzer. La technologie de détection infrarouge de Webb révèle l’univers caché à nos yeux : des étoiles enveloppées de nuages ​​de poussière, de l’eau dans les atmosphères d’autres mondes et la lueur des toutes premières galaxies.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Récemment, des chercheurs ont identifié, grâce à James Webb, des caractéristiques de nuages ​​de silicate dans l’atmosphère d’une planète lointaine. L’équipe, dirigée par Brittany Miles de l’Université de l’Arizona, a également fait des détections extraordinairement claires d’eau, de méthane et de monoxyde de carbone avec les données de Webb, et a trouvé des preuves de dioxyde de carbone. Il s’agit du plus grand nombre de molécules jamais découvertes en même temps sur une planète située en dehors de notre système solaire. L’étude est publiée sur la plateforme arXiv.

Une exoplanète couverte de nuages

Identifiée sous le nom de VHS 1256 b, la planète se trouve à environ 40 années-lumière et orbite autour de deux étoiles sur une période de 10 000 ans. Miles déclare dans un communiqué : « VHS 1256 b est environ quatre fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l’est du Soleil, ce qui en fait une excellente cible pour Webb. Cela signifie que la lumière de la planète n’est pas mélangée à celle de ses étoiles ».

Plus haut dans son atmosphère, où les nuages ​​de silicate tourbillonnent, les températures atteignent 830 degrés Celsius. Dans ces nuages, Webb a détecté deux tailles de grains de poussière de silicate, affichés clairement sur un spectre d’émission de lumière infrarouge émise par la planète.

Beth Biller de l’Université d’Édimbourg et co-auteur de l’étude, explique : « Les grains de silicate plus fins dans l’atmosphère peuvent ressembler davantage à de minuscules particules de fumée. Les grains plus gros pourraient ressembler davantage à des particules de sable très chaudes et très petites ».

VHS 1256 b a une faible gravité par rapport aux naines brunes plus massives, ce qui signifie que ses nuages ​​​​de silicate peuvent apparaître et rester plus haut dans son atmosphère, où Webb peut les détecter. Une autre raison pour laquelle son ciel est si turbulent est l’âge de la planète. En effet, elle est assez jeune d’un point de vue astronomique : seulement 150 millions d’années se sont écoulées depuis sa formation et elle continuera de changer pendant des milliards d’années. Au fil du temps, la planète deviendra plus froide et son ciel pourrait passer de nuageux à clair.