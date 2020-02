395 Partages











La Lune, cette compagne fidèle à la Terre depuis plus de quatre milliards d’années, pourrait bien avoir une nouvelle (petite) concurrente. En effet, la semaine dernière, des astronomes du Catalina Sky Survey en Arizona ont repéré un objet sombre se déplaçant rapidement dans le ciel. Après analyse, ce dernier a été confirmé comme étant gravitationnellement lié à la Terre, constituant ainsi officiellement un nouveau petit satellite naturel. Cependant, ce dernier ne serait que de passage, et nous abandonnera d’ici quelques mois.

Suite à sa découverte par les astronomes Kacper Wierzchos et Teddy Pruyne le 15 février, des astronomes de six autres observatoires du monde entier ont confirmé la présence de l’objet, nommé “2020 CD3”. Après avoir calculé son orbite, il a été confirmé comme étant gravitationnellement lié à notre planète et ce, depuis plus de 3 ans.

Une annonce publiée par le Minor Planet Center, qui surveille les petits corps célestes, déclare « qu’aucun lien avec un objet artificiel connu n’a été identifié », ce qui implique qu’il s’agit très probablement d’un astéroïde capturé uniquement par la gravité de la Terre, lors de son passage à proximité.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

La Terre n’en est pas à son premier coup d’essai

Notre planète n’en est pas à son premier coup d’essai de capture de “mini-lunes”. En effet, il s’agit du deuxième astéroïde connu à avoir été capturé par la gravité terrestre. Le premier, 2006 RH120, nous a tenu compagnie entre septembre 2006 et juin 2007 avant d’être libéré.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

À lire également : Découverte de 20 nouvelles lunes autour de Saturne, portant le total à 82

L’astéroïde fait probablement entre 1.9 et 3.5 mètres de diamètre, soit à peu près la taille d’une voiture. Il effectue une orbite complète autour de notre planète environ une fois tous les 47 jours, sur une large orbite elliptique qui arrive bien plus loin que celle de la Lune.

Instable, l’orbite finira par éjecter CD3 2020 loin de la Terre. « Il s’éloigne du système Terre-Lune au moment même où nous parlons », explique Grigori Fedorets, de l’Université Queen’s de Belfast au Royaume-Uni. Selon lui, il est probable que l’objet quitte le système d’ici avril déjà.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Cependant, les différentes simulations de sa trajectoire effectuées par les chercheurs ne sont pas toutes en accord. Pour être certains du destin de notre mini-lune, nous aurons besoin de plus d’observations pour prédire avec précision la trajectoire et confirmer qu’il s’agit bien d’un satellite naturel temporaire, et non d’un débris spatial. « Notre équipe internationale s’efforce en permanence de trouver de meilleurs moyens de contrôle », explique Fedorets.

Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020

L’étude de ce type d’objets peut nous en apprendre davantage sur la façon dont l’attraction gravitationnelle de la Terre influence les objets célestes alentours, et sur comment nous pourrions mieux les détecter à l’avenir. Quoi qu’il advienne donc de notre petit compagnon éphémère, son passage n’aura pas été vain.