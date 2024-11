En utilisant le mode « Full-Self-Driving » (conduite entièrement autonome) intégré aux véhicules Tesla, un conducteur a violemment percuté un cerf sur la route en pleine nuit sans que la voiture ne ralentisse ni ne s’arrête après la collision. Bien que le conducteur n’ait pas précisé le modèle qu’il conduisait, cet incident montre une grave défaillance du système de conduite autonome de la marque qui pourrait mettre en danger la vie des automobilistes.

Lundi dans la soirée, Paul S, un conducteur de Tesla, a publié sur la plateforme X des images et des vidéos de sa voiture après une violente collision avec un cerf. Alors qu’il a affirmé avoir utilisé le logiciel « Full-Self-Driving » (FSD) intégré à son véhicule au moment de l’accident, la voiture n’a pas ralenti, même en détectant l’animal. Les photos de l’avant de la voiture montrent un pare-chocs fissuré et un capot à la fois cabossé et plié d’environ 1 cm vers le pare-brise.

Le pare-brise a également été fissuré par le passage de l’animal. « Cette pauvre créature aurait pu facilement traverser le pare-brise, m’envoyant chez mes ancêtres. Mais il a tenu. Fissuré, griffé, mais il a tenu ! », a écrit le conducteur dans sa publication. Une partie de la vidéo est censurée en raison d’images pouvant heurter les sensibilités. Plus étonnant encore, la voiture ne s’est pas arrêtée malgré l’importance de l’impact et a continué à avancer comme si de rien n’était. « Quelle surprise après avoir eu une douzaine de faux arrêts chaque jour ! », a déclaré le propriétaire.

Un système de conduite autonome défaillant

Le logiciel FSD de Tesla s’appuie uniquement sur des caméras placées à l’avant, à l’arrière, à gauche et à droite du véhicule pour détecter les obstacles. En revanche, les concurrents de Tesla utilisent des systèmes de radars en plus des caméras, tels que le Light Detection and Ranging (détection et télémétrie par lumière), utilisant des impulsions laser pour générer des cartes tridimensionnelles de l’environnement du véhicule.

Musk (PDG de Tesla) aurait volontairement choisi de ne pas intégrer ces radars principalement pour réduire les coûts et le nombre de pièces nécessaires aux véhicules. En conséquence, des observateurs estiment que le logiciel FSD de Tesla stagne à un niveau d’autonomie inférieur à celui de Waymo, la filiale de véhicules autonomes d’Alphabet. Néanmoins, Musk a déclaré à plusieurs reprises que les fonctionnalités du FSD offrent une conduite plus sûre que celle humaine.

Images et vidéo (montrant l’approche vers le cerf à vitesse constante, avant le choc) :

Video is cut right before sensitive things appear on screen. Safe to watch. pic.twitter.com/FaXD6Gr68S — Paul S (@TheSeekerOf42) October 28, 2024

En temps normal, les caméras auraient dû détecter la menace, avertir le conducteur d’une collision imminente et lui redonner le contrôle du véhicule, ou bien effectuer automatiquement une manœuvre pour éviter l’accident. Cependant, cela n’a visiblement pas été le cas pour Paul S, car il semblerait que le système n’ait pas repéré le cerf, probablement en raison de la faible visibilité ou de la difficulté à distinguer sa couleur de l’environnement nocturne (ce qui ne serait probablement pas arrivé avec un système radar). D’autre part, la force d’impact avec le cerf aurait dû être suffisante pour que la voiture s’arrête.

Le propriétaire indique en outre avoir eu un aperçu des pires aspects des services Tesla lorsqu’il a tenté d’obtenir un bilan des dommages causés à son véhicule pour son assurance. Il n’a apparemment réussi à obtenir un rendez-vous que pour le mois de janvier 2025. Néanmoins, malgré l’incident qui aurait pu lui causer de graves blessures, Paul S affirme tout de même que le logiciel FSD de son véhicule fonctionne bien et que la collision avec ce cerf constitue un cas qui lui semble exceptionnel. Il a même déclaré être reconnaissant envers le constructeur pour la solidité de sa voiture.

Des accidents récurrents menaçant la sécurité publique

Bien que Paul S estime que ce type d’incident est un cas isolé, près de 2 millions de collisions de voitures avec des cerfs se produisent chaque année aux États-Unis. Ce type d’accident n’implique d’ailleurs pas uniquement les animaux errant sur les routes, mais également les piétons. Des Tesla équipées de la conduite autonome ont précédemment déjà été impliquées dans des accidents ayant entraîné des blessures graves, voire la mort, de piétons.

L’an dernier, une Tesla Model Y se déplaçant en mode pilote automatique (avec le logiciel Autopilot) a par exemple heurté un adolescent de 17 ans, sans même ralentir. La victime a survécu, mais a souffert d’une fracture du cou, d’une jambe cassée et a dû être placée sous respirateur. Ce mois-ci, des Tesla fonctionnant en mode pilote automatique ont été impliquées dans des centaines d’accidents et 51 décès.

Par ailleurs, une Tesla Model Y 2021 utilisant le FSD a récemment percuté une piétonne de 71 ans, morte sur les lieux de l’accident. En vue de ces incidents récurrents, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du logiciel FSD. L’organisme pourrait retirer les véhicules de la circulation s’il s’avère qu’ils présentent un risque trop élevé pour la sécurité publique.