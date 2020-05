494 Partages











Le constructeur de voitures électriques Tesla prévoit d’introduire une nouvelle batterie à faible coût et à longue durée de vie dans sa berline Model 3 en Chine, plus tard cette année ou au début de l’année prochaine. Selon l’entreprise, cette nouvelle technologie devrait permettre de diminuer considérablement le coût des véhicules électriques.

Tesla annoncera bientôt une nouvelle batterie à faible coût, conçue pour durer « un million de miles » (soit plus de 1’600’000 kilomètres) et qui permettra de faire baisser considérablement le prix des voitures électriques. Selon Tesla, les prix pourraient baisser jusqu’à atteindre ceux des véhicules à essence (voire devenir inférieurs).

Cette nouvelle batterie sera utilisée, dans un premier temps, dans la berline de luxe Model 3 de Tesla, fabriquée et vendue en Chine plus tard au cours de cette année ou au début de l’année prochaine.

Selon Reuters, cette batterie est une collaboration entre Tesla et une équipe d’experts universitaires spécialisés dans le domaine des batteries, recrutés par le directeur, Elon Musk.

Peu, voire pas de cobalt

Les nouvelles batteries s’appuieront sur des technologies à faible teneur en cobalt et sans cobalt, qui permettent de réduire les contraintes à l’intérieur des batteries, ce qui permet une bien plus grande longévité. À noter que le cobalt reste le métal le plus coûteux dans la production de batteries de voitures électriques.

Grâce à un processus de fabrication fortement automatisé, les coûts de production devraient également baisser. À présent, Tesla prévoit d’ouvrir des « Terafactories » encore plus grandes, qui éclipseront ses « Gigafactories » existantes, et déjà massives, pour produire les batteries. L’entreprise prévoit également de mettre en œuvre de nouveaux processus de fabrication de batteries à haute vitesse et fortement automatisés, ce qui permettra de réduire les coûts de la main d’oeuvre et de production, tout en augmentant les quantités produites dans les terafactories massives.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

En effet, ces dernières feront environ 30 fois la taille de la gigantesque gigafactory se trouvant au Nevada. À noter que la gigafactory du Nevada a une superficie de 53,88 hectares.

Journée de la batterie

Musk a également annoncé que Tesla organiserait un « Journée de la batterie » plus tard ce mois-ci : peut-être que Tesla annoncera officiellement la nouvelle batterie à ce moment-là. Lors d’une conférence téléphonique, Musk a ajouté que ce sera probablement le moment « le plus excitant » de toute l’histoire de l’entreprise.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Vous aimerez également : Elon Musk; Neuralink effectuera des tests d’implants cérébraux sur des humains dans « moins d’une année »

Lorsque Musk a évoqué pour la toute première fois la journée de la batterie, il annonçait l’événement comme un « examen complet de la chimie cellulaire, des modules et des packs, de l’architecture et du plan de fabrication, et la présentation d’un chemin de conception clair vers une capacité d’un térawatt-heure par an ».

En 2019, Tesla avait organisé une « Journée de l’autonomie » et avait présenté à cette occasion sa technologie partiellement autonome.

Source : Reuters