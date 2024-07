Une Tesla prend feu à une station de superchargeurs aux États-Unis

Un véhicule Tesla a pris feu récemment dans une station-service Sheetz dans le canton d’Upper Allen, en Pennsylvanie, déclenchant une série de discussions sur la sécurité des véhicules électriques et la réponse des entreprises impliquées. Cet incident, survenu le 8 juillet, n’est pas un cas isolé et pose des questions sur la sécurité des véhicules électriques et des infrastructures de recharge.

L’incident, survenu près de Mechanicsburg, a eu lieu dans une station Sheetz située à l’intersection de Market Street et de Cumberland Parkway. Les pompiers se sont rendus sur les lieux après plusieurs appels signalant une Tesla en flammes à la station de recharge. Selon les premiers rapports, le feu s’est déclaré alors que le véhicule était en train de charger, causant une fermeture temporaire de la route et nécessitant une intervention prolongée des pompiers pour maîtriser l’incendie.

La réaction de Tesla et de Sheetz

Tesla a souvent été critiquée pour sa gestion des incendies de batteries, encore trop fréquentes. Dans une déclaration récente, Tesla a souligné que les incendies de ses véhicules sont rares et que ces derniers seraient « moins susceptibles de prendre feu que les véhicules à essence », selon le document Tesla Vehicle Safety Report. La société a également mis en place des guides de réponse d’urgence pour aider les premiers intervenants à gérer en toute sécurité les incendies impliquant des véhicules Tesla.

La société Sheetz a coopéré avec les autorités locales pour s’assurer que les mesures appropriées soient prises pour sécuriser le site de l’incident et prévenir de futurs incidents similaires. La station-service a été fermée temporairement pour permettre aux équipes de nettoyage de gérer les débris et les matériaux potentiellement dangereux laissés par l’incendie. Sans compter que des précautions de nettoyage supplémentaires doivent être prises, étant donné la présence de résidus de la (très grande) batterie intégrée au véhicule.

Des consommateurs inquiets

Les consommateurs, particulièrement les propriétaires de Tesla et les clients habitués des stations Sheetz, expriment des préoccupations croissantes quant à la sécurité des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. « Chaque fois qu’une Tesla prend feu, ma grand-mère m’envoie un message pour me dire de faire attention », a partagé un utilisateur de Reddit. « Et je réponds toujours par l’étude montrant que les voitures à moteur à combustion interne ont 60 fois plus de chances de prendre feu que les véhicules électriques », déclare-t-il. Si cette statistique est vraie, alors pourquoi la réalité, ou plutôt les médias, semblent-ils montrer le contraire ? Une question qui fait réfléchir.

Les régulations sur les véhicules électriques et les infrastructures de recharge sont en constante évolution pour répondre aux défis posés par cette technologie émergente. La National Fire Protection Association (NFPA) a publié des directives pour la manipulation sécurisée des incendies de véhicules électriques, soulignant l’importance d’utiliser de grandes quantités d’eau pour éteindre les incendies de batteries et de maintenir une surveillance continue pour éviter les ré-ignitions.

Quel impact sur l’industrie des véhicules électriques ?

Les experts en sécurité automobile et en énergie ont des avis partagés sur les risques posés par les incendies de Tesla. Certains soutiennent que les incendies de véhicules électriques sont effectivement moins fréquents que ceux des véhicules à essence, mais reconnaissent que la nature des incendies de batteries pose des défis uniques. Selon un rapport de Vox, les incendies de batteries nécessitent des méthodes d’extinction spécifiques et peuvent libérer des fumées toxiques, compliquant ainsi l’intervention des pompiers.

Quoi qu’il en soit, ces incendies, bien que rares, ont un impact non négligeable sur l’opinion publique et le marché des véhicules électriques. En effet, certains analystes craignent que les rapports sur les incendies de Tesla ne dissuadent le public de passer à l’électrique, malgré les efforts des constructeurs pour améliorer la sécurité et la fiabilité de leurs produits.

VIDÉO : un journaliste de PennLive a capturé des images du véhicule en feu à Upper Allen