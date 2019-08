363 Partages











Megapack : c’est le nom du système de stockage d’énergie par batterie récemment développé par Tesla, visant à soulager le réseau électrique. La technologie présentée par la firme, connue pour son activité dans l’automobile électrique, est conçue pour simplifier le processus d’installation de grands projets de stockage d’énergie.

Ce que l’entreprise appelle un “Megapack” consiste en un gigantesque “pack de batteries”, ou plutôt réseau de batteries, capable au total de stocker jusqu’à 3 mégawattheures d’énergie et de convertir jusqu’à 1.5 mégawatts en courant alternatif à partir du courant continu. De la sorte, le système pourra être utilisé par les particuliers dans le but de stocker leur énergie renouvelable (issue de panneaux solaires par exemple) ou par des entreprises.

Tesla proposait déjà ses batteries Powerpack de taille industrielle pour des projets de grande envergure, mais la firme indique que le Megapack présente une densité énergétique supérieure de 60%.

Un système Megapack est plus rentable et peut être installé plus rapidement qu’une centrale à combustible fossile, explique Tesla. Il permet également de stocker l’énergie produite par des éoliennes ou des panneaux solaires.

La technologie nécessite 40% moins d’espace et 10x moins d’éléments que celles actuellement sur le marché. Par conséquent, ce système modulaire à haute densité peut être installé 10 fois plus rapidement que ceux actuels.

La compagnie automobile et d’énergie a déclaré qu’elle utiliserait des Megapacks dans une installation californienne gérée par la Pacific Gas and Electric Company, conçue pour être utilisée lorsque la demande d’énergie des réseaux locaux est supérieure à leur offre.

« Le stockage par batteries transforme le réseau électrique mondial et constitue un élément de plus en plus important de la transition mondiale vers une énergie durable », a déclaré Tesla dans un communiqué publié sur son site internet.

En 2017, Tesla avait installé un système Powerpack en Australie dans ce qui est maintenant, selon elle, le plus grand réseau de batteries lithium-ion au monde destiné à soutenir les réseaux énergétiques locaux. Le projet a réduit les coûts de près de 40 millions de dollars au cours de sa première année.

Le stockage d’énergie représente un pourcentage toujours croissant de l’activité de Tesla en tant qu’entreprise d’énergie, qui comprend également des panneaux solaires. Alors que les mises en place d’installations solaires ont diminué ces dernières années, la capacité de stockage de ces dernières a globalement augmenté.

La transition mondiale vers l’énergie durable continue de s’accélérer, et le marché des solutions avancées de stockage par batteries connaît une croissance rapide. Au cours de la dernière année seulement, Tesla a installé plus de 1 GWh de capacité de stockage mondiale avec ses produits actuels, Powerwall et Powerpack, portant ainsi son total à plus de 2 GWh de stockage cumulatif. Avec Megapack, selon l’entreprise, ce nombre continuera d’augmenter rapidement dans les années à venir.

Source : Tesla