Thermonator, un chien robot cracheur de flammes, mis en vente aux États-Unis

En juillet 2022, une vidéo devenue virale montrait un chien-robot armé d’une mitrailleuse, une création d’un amateur de technologie à des fins de divertissement. L’année dernière, une entreprise a dévoilé une conception presque similaire, mais avec un lance-flammes à la place de l’arme à feu. Ce chien robot « cracheur de feu » est désormais disponible à l’achat aux États-Unis.

Si les robots humanoïdes semblent désormais être la priorité des géants de la robotique, les chiens robots ne sont pas pour autant laissés de côté. Pour cause, cette morphologie robotique dotée de pattes excelle en matière d’équilibre et de stabilité. En effet, les chiens-robots peuvent notamment accéder à des zones accidentées ou difficiles d’accès bien plus aisément que les bipèdes.

Exploitant ces atouts, la société Throwflame a équipé un chien robot d’un lance-flammes. Pour promouvoir ce nouveau produit désormais disponible, elle a diffusé une vidéo du robot, baptisé Thermonator, naviguant dans une forêt et crachant des flammes dans diverses directions. Le spectacle est tout aussi effrayant qu’impressionnant.

Des utilités diverses et variées ?

La commercialisation d’un tel engin soulève naturellement des questions sur ses applications pratiques. Vendu à 9420 $ (8818 €), le robot lance-flammes de Throwflame est proposé pour divers usages — et surtout pas en tant qu’arme ! En agriculture, il pourrait servir à éliminer les débris végétaux et détruire les mauvaises herbes ou broussailles sans produits chimiques.

En gestion d’incendies forestiers, le Thermonator pourrait être utilisé pour créer des coupe-feux (en brûlant de manière contrôlée certaines zones). Cela aide à prévenir la propagation de l’incendie tout en réduisant les risques pour les équipes humaines. Le robot trouve aussi son utilité dans le déneigement, en faisant fondre la neige et la glace sur les routes et les chemins piétons à l’aide de flammes contrôlées. Enfin, il peut servir dans le milieu du divertissement, notamment dans le cadre de spectacles ou de démonstrations technologiques.

Toutefois, ces recommandations du fabricant ne garantissent pas un usage sécurisé. De plus, rien n’empêche une utilisation malveillante de ce produit. Rappelons que les lance-flammes, historiquement, étaient des armes militaires largement utilisées au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif, par sa nature même, peut facilement attirer les malfaiteurs pour des utilisations inappropriées. De plus, le risque d’incendie est très élevé étant donnée la longueur de la flamme projetée, atteignant plusieurs mètres. La sécurité du public peut également être compromise lors de démonstrations publiques.

Un G01 équipé d’un lance-flammes

Concernant les aspects techniques, Thermonator combine un chien robot — le Go1, développé par Unitree Robotics — avec un lance-flammes compact et ultra-modulaire conçu par Throwflame. Ce dispositif peut projeter des flammes à une distance de 9 mètres.

Le contrôle du système s’effectue à distance, via WiFi ou Bluetooth, depuis un smartphone. Le robot est équipé de capteurs ultrasoniques et LiDar ainsi que de caméras qui transmettent des images en temps réel à l’utilisateur. Avec ses articulations flexibles, il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 16 km/h. Cependant, sa batterie offre une autonomie relativement faible (une heure), tandis que le réservoir de carburant (pour le lance-flammes) a une capacité de deux litres.

Actuellement, Thermonator est disponible uniquement aux États-Unis. Il est à noter qu’en Europe, il est impossible d’acquérir légalement un lance-flammes sans l’autorisation professionnelle adéquate.