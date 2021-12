Thundertruck : un 4X4 électrique futuriste équipé de grands panneaux solaires repliables

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



RETIRER LA PUBLICITÉ

Une agence de conseil créatif nommée Wolfgang a jeté les bases d’un nouveau type de 4X4 électrique aux caractéristiques plus que surprenantes, capable de déployer des ailes en panneaux solaires pour recharger ses batteries tout en faisant de l’ombre.

Faisiez-vous partie des personnes qui avaient besoin de s’occuper durant le premier confinement ? Peut-être avez-vous confectionné de la brioche, ou appris à faire du tricot ? Eh bien les équipes de Wolfgang ont, elles, créé le concept d’un 4X4 électrique : « Lorsque la Covid-19 a frappé pour la première fois, les gens cherchaient des moyens d’occuper leur temps. Au lieu de faire du pain ou des puzzles, nous avons décidé de dessiner un nouveau pick-up électrique à la pointe de la technologie. Bien que cela ne ressemble sans doute pas aux activités de confinement classiques, notre équipe de base a travaillé dans et autour de l’industrie automobile au cours des 25 dernières années, c’est donc quelque chose que nous étions plus que qualifiés pour entreprendre », peut-on lire sur le site internet qui présente cet étonnant véhicule.

L’engin a modestement été nommé « Thundertruck » (Camion-tonnerre) et affiche un design tout aussi évocateur. Dean Block, qui a dirigé l’équipe en charge du design, dit avoir été inspiré par l’outback australien (les régions inhabitées et arides d’Australie). Il a voulu créer un look abruptement militaire, mais en ajoutant une touche futuriste, histoire que le camion « ait aussi l’air incroyable sur des routes citadines ». L’entreprise a rassemblé une équipe de designers, sculpteurs, consultants en recherche et spécialistes en marketing qui ont tous travaillé sur le projet.

L’équipe est partie du constat que malgré l’abondance de véhicules électriques en cours de commercialisation, on y trouvait peu de 4X4. Thundertruck verra-t-il le jour ? Peu probable, du moins pas dans cette version. Ce défi créatif est décrit comme une « opportunité parfaite pour les participants de mettre en valeur leurs compétences et leurs expertises ». Wolfgang explique pourtant « qu’avec des bureaux à Los Angeles, New York et l’accès à une équipe mondiale de spécialistes, Wolfgang a la capacité de prendre en charge l’intégralité d’un programme de développement de produits. De la recherche et de la stratégie aux premières esquisses et premiers prototypes, jusqu’aux campagnes de lancement publicitaire et à la création de contenu ». Mais les caractéristiques assez surréalistes du pick-up peuvent faire douter de sa capacité à débouler prochainement sur les routes américaines.

940 chevaux pour 2776 kg

Toujours est-il qu’on y trouve une bonne dose de créativité. Conçu pour les « aventuriers », le 4X4 propose des panneaux solaires que l’on peut déployer au-dessus du véhicule, pour prodiguer de l’ombre tout en rechargeant un peu le véhicule à l’arrêt. Juste au cas où l’on se retrouve perdu dans un désert. Un journaliste de New Atlas s’est amusé à faire le comparatif avec les panneaux solaires du toit de sa maison, et a estimé que ces 11,6 mètres carrés de panneaux pouvaient permettre, dans des conditions particulièrement idéales, de produire jusqu’à 15 kW d’électricité en une journée. Soit, l’équivalent de l’énergie nécessaire pour conduire 53 km supplémentaires. Pas si inutile, si l’on est réellement perdu au milieu du désert.

Pour reprendre les spécifications techniques fournies, le 4X4 serait capable de passer de 0 à 96 km/h en seulement 3,5 secondes. Fonctionnant entièrement à l’électricité, via des batteries de 180kW, son autonomie totale serait, selon ses optimistes créateurs, de 900 km. Avec « l’extension », puisque le véhicule déjà assez monstrueux de 2776 kg propose une extension. Ce morceau amovible du véhicule peut le faire passer de 4 à 6 roues, lui offrir en tout 940 chevaux et une batterie supplémentaire.

D’autres propositions sont faites pour le véhicule, aussi variées qu’une tente déployable intégrée au toit, une rampe de chargement pour des vélos, des marches pour faciliter le chargement, ou encore un projecteur holographique dans l’habitacle pour afficher les informations du tableau de bord… Affaire à suivre, même si l’équipe de ce projet explicitement pensé pour être « fun » est claire sur le sujet : « Thundertruck n’est pas le camion de votre grand-père. En fait, ce n’est le camion de personne pour l’instant ».

Source : Thundertruck