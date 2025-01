De l’automobile à l’espace : Toyota investit dans la production à grande échelle de fusées

Toyota a investi plusieurs millions dans Interstellar Technologies pour produire massivement des fusées. Le constructeur a également apporté son expertise en matière de fabrication à grande échelle pour mener à bien le projet. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cet investissement n’est pas motivé par une initiative d’exploration spatiale.

En 2019, Toyota s’est lancée dans un projet inhabituel visant à produire un rover lunaire, baptisé « Lunar Cruiser ». Ce véhicule est prévu pour être utilisé dans le cadre du programme Artemis. Mais le géant japonais de l’automobile ne compte pas s’arrêter à l’exploration de la Lune. Le constructeur prévoit désormais de prendre part à la course spatiale en investissant cette fois-ci dans la construction de fusées.

Cependant, Toyota ne créera pas une nouvelle branche dédiée au projet, mais compte soutenir une startup japonaise spécialisée en la matière, Interstellar Technologies. Cette entreprise a été l’une des premières du pays à développer et produire un modèle de fusée commerciale. Cette collaboration a été annoncée lors du grand événement « Consumer Electronics Show » (CES), qui se déroule cette semaine à Las Vegas.

Un investissement de 43 millions d’euros

« Nous sommes désormais ravis de collaborer avec Interstellar Technologies sur la production en série de fusées », a déclaré Hajime Kumabe, PDG de Woven by Toyota, filiale de Toyota, dans un communiqué. Toyota investira ainsi une somme de 7 milliards de yens, soit environ 43 millions d’euros, dans la startup, qui conçoit actuellement son lanceur orbital « Zero ». Ces fonds permettront à Interstellar de passer à une production industrielle.

Woven est chargée de développer de nouvelles approches et technologies pour améliorer et transformer la mobilité. Elle travaille en particulier sur les logiciels qui équipent les voitures de la marque, en se concentrant sur la performance, la sécurité et la connectivité des véhicules.

Outre la contribution financière, Toyota s’est engagée à apporter un soutien sur l’aspect industriel. Depuis quelques années, plusieurs de ses employés ont été transférés chez Interstellar pour travailler directement sur le projet de fusées. L’objectif est d’appliquer l’expertise de Toyota en matière de production de masse. Les professionnels de l’entreprise automobile aideront ainsi à identifier les moyens de réduire les coûts de fabrication des fusées et à mettre en place des systèmes de production à grande échelle.

Vers une meilleure connectivité des voitures

Dans cette collaboration, Toyota n’est pas spécialement motivée par le désir d’explorer l’espace. L’entreprise vise plutôt à améliorer la connectivité de ses véhicules, un aspect particulièrement important en ce moment compte tenu de l’arrivée imminente des voitures autonomes. « Lorsque vous pensez aux voitures qui seront constamment en mouvement, vous devez disposer de télécommunications appropriées… Cela signifie que la communication ne doit pas être interrompue, perturbée, et que cette communication doit être fluide », a déclaré Kumabe à TechCrunch.

En plus des fusées, Interstellar envisage de développer ses propres technologies de télécommunication par satellite. Grâce à une production industrielle de lanceurs, la startup pourrait augmenter la fréquence de ses lancements, et ce, à coûts réduits. Cette initiative d’industrialisation pourrait contribuer aux objectifs du gouvernement japonais, qui souhaite atteindre trente lancements par an.

La connexion haut débit mise en place répondra non seulement aux besoins des véhicules, mais aussi à ceux de sa ville intelligente « Woven City », implantée au pied du mont Fuji. Cette « smart city » de Toyota est un projet expérimental dans lequel différentes technologies seront testées. L’investissement permettra ainsi d’accéder rapidement à des technologies avancées de communication par satellite.