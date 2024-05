Une thérapie génique CRISPR expérimentale améliore significativement la vue de patients atteints d’une maladie rétinienne héréditaire

Une nouvelle enthousiasmante vient redonner de l’espoir aux personnes atteintes de maladies héréditaires de la rétine. Une nouvelle thérapie génique ayant fait l’objet d’un traitement expérimental sur 14 patients atteints d’amaurose congénitale de Leber montre des résultats encourageants. Cette thérapie, basée sur les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 est parvenue à améliorer la vision de 79 % des patients lors de l’essai de phase 1, dirigé par Mass Eye and Ear. Le traitement s’est avéré sûr et jusqu’ici, aucune toxicité limitant la dose n’a été signalée.

Environ 43,3 millions de personnes dans le monde sont aveugles et au moins 2,2 milliards souffrent d’une déficience de vision, que ce soit de loin ou de près. Si les défauts de réfraction et la cataracte sont les principales causes de perte de vision chez les plus de 50 ans, les maladies rares comme l’atrophie optique de Leber et l’amaurose congénitale de Leber sont des causes fréquentes de malvoyance chez les plus jeunes.

De ce fait, les maladies oculaires représentent un enjeu de santé publique mondial. La technique de modification génétique CRISPR a été utilisée dans le cadre d’un récent essai clinique et s’est montrée prometteuse.

Un premier essai de modification génétique in vivo

L’essai, baptisé BRILLIANCE et mené par l’Institut de génomique oculaire du Massachusetts et d’autres grandes universités, dont la Faculté de médecine de Harvard, a été réalisé sur 14 patients (12 adultes et 2 enfants). Ces participants sont tous atteints d’amaurose congénitale de Leber, une pathologie qui touche environ 1 personne sur 40 000. Cette maladie oculaire est connue pour entraîner une perte de la vision à un âge précoce et est causée par une mutation génétique empêchant le gène CEP290 (codant pour la protéine ND4, qui est essentielle au bon fonctionnement des mitochondries) de jouer pleinement son rôle.

L’essai a été dirigé par Eric Pierce, chercheur au Mass Eye and Ear et membre du système de santé Mass General Brigham. Les participants ont reçu une dose unique d’une thérapie génique Edit-101, développée par la société de biotechnologie Editas Medecine. Edit-101 a été injecté sous la rétine d’un des yeux de chaque patient pour « supprimer » la mutation responsable et réinsérer un brin d’ADN considéré comme sain dans le gène. Ce traitement permet ainsi à la rétine de traiter à nouveau la lumière. Par la suite, les participants ont été soumis à des examens visant à tester spécifiquement leur capacité à percevoir des lumières colorées, à lire sur un tableau et à se déplacer dans un petit labyrinthe sous différents éclairages.

Les résultats sont très encourageants. Sur les 14 personnes ayant reçu le traitement expérimental, 11 ont bénéficié d’une amélioration significative de leur vision. « Cette recherche démontre que la thérapie génique CRISPR pour la perte de vision héréditaire mérite d’être poursuivie dans la recherche et les essais cliniques », a déclaré Pierce dans un communiqué.

Un traitement sûr ?

L’essai BRILLIANCE s’est principalement concentré sur la sécurité de l’utilisation du traitement CRISPR. Après l’injection, aucun effet secondaire grave n’a été constaté selon les chercheurs, si ce n’est de légers désagréments signalés par certains patients — qui se sont rapidement résorbés. « Il s’agissait de personnes qui ne pouvaient pas lire les lignes d’un tableau de test de la vue et qui n’avaient aucune possibilité de traitement, ce qui est la triste réalité pour la plupart des personnes souffrant de troubles rétiniens héréditaires », a affirmé Pierce.

Après l’injection, tous les participants ont été suivis tous les trois mois pendant un an, puis moins fréquemment pendant deux années supplémentaires. Au cours de chaque visite, ils ont été soumis à une série de tests sériques et visuels afin de voir de plus près leur évolution.

« Les résultats de l’essai BRILLIANCE fournissent une preuve de concept et des enseignements importants pour le développement de médicaments nouveaux et innovants pour les maladies héréditaires de la rétine. Nous avons démontré que nous pouvons administrer en toute sécurité une thérapie d’édition génétique basée sur CRISPR à la rétine et obtenir des résultats cliniquement significatifs », a déclaré Baisong Mei, médecin-chef d’Editas Medicine.

Vers l’élaboration d’autres traitements prometteurs

À ce jour, Casgevy (utilisé pour traiter des troubles sanguins) est le seul traitement CRISPR approuvé pour une utilisation clinique. En ce qui concerne la thérapie génique CRISPR pour la perte de vision héréditaire, bien que les résultats aient été à la hauteur des attentes, elle reste expérimentale. Des essais sur un groupe plus large de participants constituent la prochaine étape.

Pour cela, Pierce et ses collègues envisagent de travailler avec d’autres partenaires commerciaux, en collaboration avec Editas. Les chercheurs espèrent entre autres que d’autres études permettront de trouver le dosage idéal et de faire progresser la technique pour que le traitement soit approuvé par la FDA. D’autres essais cliniques (menées par d’autres équipes de recherche) de thérapies CRISPR pour le traitement du SIDA, du diabète, de certains cancers et certaines maladies cardiovasculaires sont en cours.

Source : The New England Journal of Medicine