Travailler pendant le sommeil ? Une startup promet de concrétiser ce «rêve» dès 2025

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir… Cependant, à l’ère du numérique, la quête incessante de productivité altère parfois la frontière entre travail et repos, voire l’estompe. Une startup nommée Prophetic propose une approche innovante pour contrecarrer davantage le « manque d’activité » dû au repos : exploiter les heures de sommeil pour des activités productives en induisant des rêves lucides.

Le dispositif qui permettrait cet exploit (déjà présenté dans un précédent article) est baptisé Halo. Il promet donc d’induire des rêves lucides, offrant ainsi la possibilité de travailler, apprendre ou créer pendant le sommeil. Ce concept, à la croisée de la neurotechnologie et du bien-être et expliqué par Eric Wollberg (dans un article de Fortune), fondateur et PDG de Prophetic, soulève des questions tant sur son efficacité que sur ses implications éthiques.

Prophetic, fondée en 2023, vise à changer notre définition même du sommeil avec le Halo. Ce casque/bandeau, conçu pour être porté pendant le sommeil, a pour objectif d’induire un état où l’individu est pleinement conscient qu’il rêve. Jusqu’à 70% des personnes sont confrontées à ce phénomène, appelé rêve lucide, au moins une fois dans leur vie. Cependant, seulement une minorité d’individus est capable d’induire et contrôler régulièrement de tels rêves. Cette prise de conscience dans le rêve permet un potentiel contrôle des événements oniriques, permettant ainsi d’interagir activement avec le contenu des rêves.

Le Halo est le fruit d’une collaboration avec Afshin Mehin, connu pour son travail sur le Neuralink N1. Il exploite une technologie avancée combinant des ultrasons et des algorithmes d’apprentissage automatique. Ces derniers sont conçus pour détecter les phases de sommeil paradoxal (REM), période durant laquelle les rêves sont les plus vivaces, et pour stabiliser ces phases afin de faciliter l’induction de rêves lucides. Le produit est fondé sur des recherches en cours menées à l’Institut Donders aux Pays-Bas.

Le lancement commercial du Halo est prévu pour 2025, avec un prix de vente estimé entre 1500 et 2000 dollars. L’intérêt précoce pour ce produit est manifeste, comme en témoignent les précommandes, qui se chiffrent déjà en centaines de milliers de dollars. Cette réaction du marché indique une curiosité et un enthousiasme considérables pour les possibilités offertes par le Halo. Cependant, malgré cet intérêt commercial, le concept soulève des interrogations.

Des défis techniques et éthiques

Des spécialistes soulèvent des doutes quant à l’efficacité réelle de l’ultrason transcrânien (TUS), la technologie utilisée par le Halo, pour induire des rêves lucides. Le TUS, bien qu’innovant, n’a pas encore fait ses preuves dans le domaine de la manipulation consciente des rêves. De plus, même parmi les personnes qui ont l’expérience des rêves lucides, le contrôle régulier et cohérent du contenu des rêves reste un défi. Ces rêveurs expérimentés rapportent souvent des difficultés à maintenir la lucidité ou à manipuler leurs rêves de manière significative. Ces observations mettent en lumière les limites potentielles de la technologie du Halo et la complexité de l’interaction avec les processus naturels du sommeil.

En dehors des aspects techniques, le Halo de Prophetic soulève également des questions éthiques importantes. En proposant de transformer les heures de sommeil, traditionnellement dédiées au repos et à la récupération, en périodes de productivité, le dispositif remet en question l’équilibre entre le travail et le repos. Cette intrusion dans le sommeil pourrait avoir des répercussions sur la santé mentale et le bien-être général des utilisateurs.

Le sommeil est une fonction biologique essentielle, et sa perturbation ou son exploitation à des fins de productivité soulèvent des inquiétudes quant aux effets à long terme sur la qualité du sommeil, le stress et la fatigue. En outre, cette technologie pourrait exacerber les pressions sociétales en matière de productivité, brouillant davantage la frontière déjà fragile entre vie professionnelle et vie privée. Ces préoccupations éthiques nécessitent une réflexion approfondie sur la manière dont de telles technologies devraient être intégrées dans nos vies, en veillant à préserver l’équilibre et la santé mentale des individus.

Vers un avenir de sommeil productif ?

Le Halo, malgré les défis qu’il rencontre, détient un potentiel considérable qui pourrait transformer notre manière de percevoir et d’utiliser le sommeil. En permettant aux utilisateurs de contrôler leurs rêves lucides, le Halo ouvre des possibilités inédites de productivité. Imaginez pouvoir travailler sur des projets complexes, répéter des présentations importantes ou même développer de nouvelles compétences pendant que vous dormez.

Pour des professionnels tels que les ingénieurs ou les architectes, les chefs d’entreprise et les artistes, qui requièrent souvent des heures de concentration et de créativité, cette technologie pourrait être particulièrement bénéfique. Prophetic prévoit de livrer des données supplémentaires en 2024 et de commercialiser le Halo en 2025. Si les promesses se concrétisent, cette technologie devra toutefois surmonter le scepticisme scientifique et éthique pour s’imposer comme une révolution dans notre quotidien.