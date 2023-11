Un dispositif permettant d’induire des rêves lucides sur demande bientôt disponible ?

Une start-up prévoit de développer un dispositif induisant artificiellement des rêves lucides. Digne d’un film de science-fiction, le gadget — baptisé « Halo » — ressemble à un petit casque de réalité virtuelle ultrafin et dépourvu d’écran. Il vise à aider l’utilisateur à prendre conscience qu’il rêve, afin d’induire le rêve lucide. Les applications seraient à la fois ludiques et thérapeutiques, en atténuant par exemple les cauchemars liés aux troubles du stress post-traumatique ou en soulageant les troubles de l’humeur.

Se produisant au cours du sommeil paradoxal, les rêves lucides sont un état au cours duquel coexistent la conscience primaire et secondaire. Autrement dit, il s’agit d’un état où l’on a conscience de rêver sans pour autant se réveiller. Certains « rêveurs lucides » parviennent à développer un certain contrôle de leurs rêves, capables pour certains de changer de décor, d’environnement et d’aspect à la demande — en choisissant par exemple de voler au-dessus d’une ville.

Ces expériences peuvent être psychologiquement bénéfiques et enrichissantes, c’est pourquoi la start-up Prophetic souhaiterait pouvoir les induire volontairement et sur demande, par le biais d’un dispositif spécialement conçu pour cela. « C’est une chose extraordinaire de prendre conscience dans son propre esprit et dans ses propres rêves ; c’est une expérience surréaliste et spirituelle », a déclaré le PDG de l’entreprise, Eric Wollberg, lui-même rêveur lucide depuis l’âge de 12 ans. Sur le plan récréatif, il s’agirait selon lui de l’expérience de réalité virtuelle ultime. À noter que des dispositifs d’induction de rêves lucides existent depuis plusieurs années, mais sont généralement aussi volumineux qu’encombrants et ne montrent qu’un faible taux de réussite. De leur côté, les premiers modèles du Halo, portables et ultralégers, devraient être disponibles d’ici 2025.

Une possibilité de contrôler le ton émotionnel des rêves lucides

Le Halo recrée artificiellement, sur demande, les modèles de séquence d’activation neuronale des rêves lucides naturels. Pour ce faire, le dispositif s’appuie sur l’apprentissage automatique, l’échographie transcrânienne focalisée (TUS), des commandes d’impulsions spatiales 3D génératives, des données d’entraînement d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et des capteurs d’électroencéphalogramme (EEG). Pour rassembler ces données de base, Prophetic s’est associé au Donders Institute (un centre de recherche consacré aux neurosciences et à la cognition).

En effet, des recherches basées sur des données d’EEG et d’IRMf ont démontré que les rêves lucides s’accompagnent d’une synchronisation de phase accrue des ondes cérébrales. Ces états présentent également une augmentation de la fréquence des ondes gamma, au niveau des régions temporales et frontales du cerveau. L’activité fronto-temporale de ces ondes est habituellement liée aux fonctions exécutives de la conscience primaire et secondaire.

La TUS intégrée au Halo permet d’interagir avec l’activité cérébrale, de sorte à stimuler les ondes gamma afin de favoriser l’induction d’un rêve lucide de manière stable et contrôlée. Il s’agit d’une technique non invasive utilisant des impulsions d’ultrasons de faible intensité pouvant interférer avec les ondes cérébrales, et ce de manière plus précise que la stimulation transcrânienne électrique ou magnétique. Au cours des dernières années, les scientifiques ont montré que la TUS a le potentiel d’être utilisée à la fois comme instrument scientifique pour étudier le fonctionnement cérébral et comme dispositif thérapeutique pour en moduler l’activité. En outre, elle pourrait également être explorée dans le cadre du traitement des troubles de l’humeur.

Au stade actuel de son développement, le Halo permet de lire les données EEG des utilisateurs. Dès l’année prochaine, les données du Donders Institute seront utilisées pour former le modèle apprentissage automatique qui se chargera de stimuler les utilisateurs par le biais du TSU. En outre, « idéalement, l’utilisateur ne remarquerait pas du tout l’appareil, mais ne verrait que de légers changements dans les expériences de rêve, qui sembleraient naturelles et non artificielles », indique Nico Adelhöfer du Donders Institute. Le design de l’appareil est d’ailleurs conçu pour maximiser le confort des utilisateurs. Les composants sont internalisés afin de minimiser les points de pression au niveau du crâne et le matériau est doux pour la peau, sans compter sa légèreté.

Par ailleurs, étant donné que les TSU ont démontré un certain potentiel à atténuer les troubles de l’humeur, le Halo pourrait potentiellement explorer cet aspect pour moduler le ton émotionnel des rêves lucides. Toutefois, « cela nécessiterait quelques itérations matérielles supplémentaires pour atteindre la haute résolution et la fiabilité requises pour cette tâche », précise Adelhöfer. Néanmoins, des perspectives d’utilisation thérapeutiques et académiques (pour les études sur la conscience) sont d’ores et déjà envisagées.