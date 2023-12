Un gigantesque «trou» à la surface du Soleil de 60 fois la taille de la Terre projette un vent solaire ultrarapide dans notre direction

Un gigantesque trou coronal de 60 fois la taille de la Terre s’est récemment formé à la surface du Soleil. Libérant un vent solaire puissant se dirigeant droit vers nous, des perturbations de nos systèmes de communication et des réseaux électriques sont à prévoir.

L’observation récente d’un trou coronal sur le Soleil, exceptionnel par sa taille supérieure à 60 fois celle de la Terre, marque un événement intéressant dans l’étude de l’activité solaire. Il a pris forme près de l’équateur de notre étoile le 2 décembre dernier et a atteint son diamètre maximal d’environ 800 000 kilomètres en seulement 24 heures, rapport Spaceweather.com. Depuis le 4 décembre, ce «trou» pointe directement vers la Terre.

Le phénomène, caractérisé par l’émission d’un vent solaire puissant, interpelle la communauté scientifique notamment concernant les impacts sur notre planète et le système solaire. Cette observation, survenant à un moment clé du cycle solaire, offre une opportunité unique d’analyser les dynamiques complexes de notre étoile et leurs conséquences terrestres.

Nature et origine du trou coronal

Un trou coronal est une région singulière sur la surface du Soleil où le champ magnétique, normalement fermé, s’ouvre. Cette ouverture crée une sorte de portail à travers lequel les particules solaires peuvent s’échapper à des vitesses élevées. Ces particules, principalement des protons et des électrons, forment le vent solaire. L’étude de ce phénomène est cruciale pour comprendre la dynamique solaire, car il révèle des aspects importants du comportement du champ magnétique. La présence de ces trous coronaux est un indicateur de l’activité magnétique complexe et changeante du Soleil, qui joue un rôle essentiel dans la modulation du climat spatial.

Lorsqu’on observe le Soleil dans le spectre de la lumière ultraviolette, ces trous coronaux se distinguent nettement comme des zones sombres. Cette obscurité est due à la température relativement plus basse et à la densité inférieure de ces régions, par rapport à leur environnement. La taille de ce trou coronal récemment observé (de plus de 800 000 kilomètres) est particulièrement remarquable. Elle indique une activité solaire intense et inhabituelle, d’autant plus que le maximum du cycle solaire actuel approche.

Le cycle solaire et ses implications

Le cycle solaire, d’une durée moyenne de 11 ans, est un phénomène périodique caractérisé par des variations dans l’activité solaire. Ce cycle se manifeste par une alternance entre des périodes de forte activité, connues sous le nom de maximum solaire, et des périodes de moindre activité, appelées minimum solaire. Lors du maximum solaire, le Soleil devient particulièrement actif, ce qui se traduit par une augmentation notable du nombre de taches solaires, des éruptions plus fréquentes et puissantes, ainsi que la formation de trous coronaux.

Le trou coronal observé récemment, qui coïncide avec la phase ascendante vers le maximum solaire prévu en 2024, se distingue par plusieurs aspects. Sa taille, de plus de 60 fois celle de la Terre, et sa position proche de l’équateur solaire, sont inhabituelles. Généralement, les trous coronaux de cette envergure sont plus fréquents pendant les périodes de minimum solaire et ont tendance à se situer près des pôles solaires. Leur apparition près de l’équateur et à une telle échelle pendant la montée vers un maximum solaire est donc exceptionnelle.

Impacts sur la Terre et le système solaire

Lorsque le vent solaire entre en contact avec la magnétosphère terrestre, il peut déclencher des phénomènes connus sous le nom de tempêtes géomagnétiques. La magnétosphère, une région de l’espace dominée par le champ magnétique terrestre, sert de bouclier contre ces particules solaires. Cependant, lors d’une tempête géomagnétique, ce bouclier est perturbé par l’afflux intense de particules. Ces tempêtes sont classées selon leur intensité, allant de G1, la plus faible, à G5, la plus forte.

Même les tempêtes de niveau G1 ou G2 peuvent avoir des répercussions significatives : elles peuvent induire des fluctuations dans les réseaux électriques, perturber les communications satellites et affecter les systèmes de navigation GPS. Ces perturbations sont dues aux courants électriques induits dans l’atmosphère et le sol, qui peuvent surcharger et endommager les infrastructures électriques et électroniques.

Le vent solaire émis par un trou coronal présente des caractéristiques distinctes des éruptions solaires plus violentes, telles que les éjections de masse coronale. Bien que moins énergétique, le vent solaire d’un trou coronal est plus stable et persistant, ce qui entraîne une exposition prolongée de la Terre à ces particules chargées. Un tel vent solaire (provenant de ce trou coronal colossal) a déjà frappé la Terre, provoquant une tempête géomagnétique de niveau G1 à G2.

Bien que cette tempête ait été moins intense que celles générées par des éruptions solaires majeures, elle a été suffisamment puissante pour créer des aurores polaires. Ces dernières, généralement observées dans les hautes latitudes, ont été visibles plus au sud que d’habitude, en raison de l’intensité de la tempête.

Perspectives scientifiques

La découverte d’un trou coronal d’une telle envergure pose des questions fondamentales sur les processus qui régissent les cycles d’activité solaire. La taille exceptionnelle de ce trou et sa position proche de l’équateur, plutôt que près des pôles comme cela est souvent le cas, suggèrent des dynamiques magnétiques complexes et peut-être inédites. Cette observation offre donc une occasion précieuse pour les chercheurs d’approfondir leur compréhension des mécanismes internes du Soleil.

À l’approche du maximum solaire, les scientifiques s’attendent à observer une augmentation de l’activité solaire, y compris des phénomènes plus intenses tels que des éruptions solaires majeures et des éjections de masse coronale. La surveillance de ces phénomènes est essentielle pour évaluer leur impact potentiel sur les technologies modernes. Ces informations sont cruciales pour prédire les variations de l’activité solaire et leurs effets sur la Terre, mais aussi ailleurs dans le système solaire.