Un tiers des personnes âgées de plus de 70 ans sont sexuellement actives

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



RETIRER LA PUBLICITÉ

La croyance populaire fait régulièrement allusion à une diminution voire à un arrêt de l’activité sexuelle avec l’avancée en âge. Les seniors connaissent-ils réellement une baisse de libido ? La fréquence des rapports sexuels a-t-elle vraiment tendance à diminuer dans le temps ? Une équipe de l’Université de Liège s’est penchée sur la question. Après enquête, un tiers des personnes âgées de 70 ans ou plus (en Belgique) ont déclaré être sexuellement actives au cours de l’année écoulée. Cette découverte fait le point entre mythe et réalité concernant la sexualité des seniors.

Biologiquement, l’activité sexuelle peut être maintenue à tous les âges de la vie. Le vieillissement entraîne toutefois une modification de la fréquence des rapports sexuels. Même si pour certains, la sexualité est reléguée au rang des souvenirs, pour d’autres, il s’agit plutôt d’un remaniement à opérer. En effet, le désir reste toujours présent et on peut continuer de faire l’amour très longtemps. À cet âge, la sexualité comporte davantage une dimension émotionnelle et sentimentale. Il est alors question de découvrir de nouvelles modalités lors des moments intimes. L’acceptation des changements est primordiale.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) demande que la sexualité soit reconnue comme un aspect du bien-être, aucune étude n’a exploré l’activité sexuelle et la tendresse physique chez les personnes âgées de plus de 75 ans en Belgique ou celles âgées de plus de 85 ans dans le monde. Dans ce contexte, Adina Cismaru-Inescu, de l’Université de Liège en Belgique, et ses collègues, s’intéressent à l’activité sexuelle des personnes âgées et à son lien avec leur bien-être. L’étude est publiée dans The Journal of Sexual Medicine.

Une enquête inédite

Pour mieux comprendre la prévalence de l’activité sexuelle dans cette tranche d’âge, les chercheurs ont mené une enquête auprès de 511 personnes vivant en Belgique, âgées de 70 ans ou plus. Parmi ces participants, 200 étaient octogénaires et 29 nonagénaires. À l’aide des données d’une étude transversale belge sur la violence sexuelle (UN-MENAMAIS), des informations sur l’activité sexuelle, la sensibilité physique et les caractéristiques associées ont été recueillies lors d’entretiens directs structurés avec des personnes âgées vivant dans la communauté, des résidences-services, ou des maisons de repos. Plusieurs indicateurs ont été pris en compte tels que l’activité sexuelle actuelle et sensibilité physique au cours des 12 derniers mois, les caractéristiques sociodémographiques, l’âge chronologique et l’âge subjectif, le nombre de partenaires sexuels, la satisfaction sexuelle, les attitudes envers la sexualité plus tard dans la vie, et la qualité de vie.

C’est ainsi que les scientifiques ont déterminé que 31% des participants étaient sexuellement actifs au cours de l’année écoulée. Cette activité était définie comme le fait de s’adonner à tout type de pratique sexuelle, y compris les rapports vaginaux, la masturbation, le sexe oral et le sexe anal. Parmi les autres participants, 47% ont déclaré avoir été impliqués dans des actes de « tendresse physique » avec un partenaire, principalement des baisers et des câlins, au cours des 12 derniers mois.

De plus, l’activité sexuelle était plus fréquente chez les personnes qui avaient un partenaire et une « attitude permissive » vis-à-vis de l’intimité, selon les critères communs. Les personnes qui étaient relativement plus jeunes que les autres participants et qui ne souffraient pas d’un handicap étaient également plus susceptibles d’être sexuellement actives.

Enfin, dans l’ensemble, 74% des participants sexuellement actifs se sont dits satisfaits de leur vie sexuelle, selon Adina Cismaru-Inescu. Parmi ceux qui n’étaient pas sexuellement actifs, près de 60% ont déclaré qu’ils étaient eux aussi satisfaits de ce niveau d’intimité. Elle ajoute : « Lorsque nous parlons des personnes âgées, nous avons cette idée que ce sont juste des mamies et des papis qui aiment cuisiner et se promener. Nous ne pensons même pas qu’elles puissent avoir une sexualité ».

Un besoin de reconnaissance de la société et d’intimité

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers !

Code : 0pub20

Bien que l’OMS demande la reconnaissance de la sexualité comme un facteur de bien être chez les personnes âgées, Adina Cismaru-Inescu et ses collègues, dans une étude précédente, ont rapporté comment les professionnels de la santé manquent de connaissances et de compétences en matière de communication lorsqu’il s’agit de sexualité chez les personnes âgées. La sexualité s’adapte avec l’âge. Le personnel soignant doit écouter la personne âgée parler de sexualité et en tenir compte. Les chercheurs estiment qu’après 70 ans, l’union sexuelle, pour être satisfaisante, repose sur une dimension essentiellement émotionnelle et sentimentale. Lorsqu’ils sont jeunes, hommes et femmes peuvent trouver leur plaisir dans une sexualité plus mécanique.

Adina Cismaru-Inescu déclare : « La sexualité des personnes âgées existe. C’est une preuve pure et simple et on ne peut pas le nier. Donc, à différents niveaux, nous devons faire quelque chose, parce que les professionnels de la santé n’y connaissent pas grand-chose, et le personnel des maisons de retraite doit reconnaître que les gens veulent un peu de temps seuls, ce qui signifie ne pas se contenter d’entrer dans leur chambre, mais leur laisser un peu d’intimité ».

Pas de limite d’âge donc pour la sexualité, mais ce n’est pas non plus une obligation. Des problèmes de santé ou l’absence de partenaire peuvent aussi mettre la vie sexuelle sur pause. Certains couples peuvent s’installer également dans l’abstinence, par accord tacite, le quotidien ayant peu à peu remplacé le désir par la tendresse. L’amour prend heureusement de multiples formes.

Source : The Journal of Sexual Medicine