Une vague de chaleur hivernale record en Australie inquiète les climatologues

Alors que c’est actuellement l’hiver en Australie, comme dans l’ensemble de l’hémisphère Sud, il y fait exceptionnellement chaud. Les températures ont avoisiné les 40 °C dans certaines parties du pays au cours des derniers jours, soit environ 16 °C de plus que la moyenne. Bien que les vagues de chaleur hivernales ne soient pas si rares dans le pays, ces températures extrêmes sont inhabituelles et inquiètent particulièrement les climatologues.

Selon les climatologues, la vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Australie au cours des derniers jours est exceptionnelle. Les régions centrales et australes ont enregistré des températures anormalement élevées. La ville d’Oodnadatta, dans l’arrière-pays de l’Australie du Sud, a par exemple enregistré des températures maximales de 38,5 °C et de 39,4 °C vendredi et samedi, respectivement. Ces températures dépassent de 16 °C la moyenne régionale et sont nettement au-dessus du précédent record hivernal (36,5 °C, en août 1946).

Les températures étaient encore plus élevées dans la région nord du pays, dépassant notamment de 15 °C la moyenne de la région. Pendant plusieurs jours d’affilée, elles ont dépassé la moyenne de 2 à 12 °C dans les villes de la côte est, dont Melbourne et Townsville. Au cours de ce week-end, la ville de Fitzroy Crossing dans le Nord-ouest a même connu des températures avoisinant les 40 °C.

Le T-Shirt qui respire :

Arborez un message climatique percutant 🌍



Le bureau météorologique du pays s’attendait à ce que les températures soient élevées en raison des vagues de chaleur hivernales que subit régulièrement l’Australie. Cependant, celles des derniers jours sont inhabituellement élevées avec des records battus dans presque tout le pays. Ces chaleurs extrêmes devraient d’ailleurs persister pendant encore quelques jours, surtout au niveau de latitudes de Perth et de Sydney, au sud du pays.

Une vague de chaleur due à un anticyclone persistant

La vague de chaleur hivernale que subit actuellement l’Australie est due à un système atmosphérique à haute pression (un anticyclone) situé juste au-dessus de la région est et de la mer de Tasman. Cela empêche le ciel de la région d’être couvert et apporte les vents forts du nord dans l’ensemble du pays, favorisant ainsi la migration de la masse d’air chaud vers le centre et le sud.

Alors que ce système apporte des températures plus fraîches vers le mois de juin (parce que la chaleur en surface s’évacue plus facilement en raison des nuits d’hiver qui sont plus longues), la tendance s’inverse en août, car les journées deviennent plus longues et le taux d’ensoleillement plus élevé. Le mélange d’air chaud tout au long de la journée migre vers la surface depuis les hautes altitudes. Il se réchauffe à mesure qu’il s’approche de la surface en étant notamment davantage comprimé aux altitudes inférieures (la pression atmosphérique augmente à mesure que l’altitude diminue). Cette compression augmente sa température à un rythme d’environ 10 °C par kilomètre selon un processus connu sous le nom de « réchauffement adiabatique ».

Selon les prévisions météorologiques, l’air chaud devrait se propager davantage vers le sud-est de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, entraînant des pics de températures de plus de 30 °C à l’intérieur des terres. Des températures avoisinant les 40 °C pourraient aussi être attendues dans le nord jusqu’en septembre en raison de la persistance de l’anticyclone.

Des températures exacerbées par le réchauffement climatique

D’un autre côté, étant donné que de telles vagues de chaleur hivernales se sont déjà produites en Australie par le passé, les récentes températures record sont davantage attribuées au réchauffement climatique. « Les conséquences des émissions continues de gaz à effet de serre de l’humanité sont évidentes. Les hivers australiens deviennent de plus en plus chauds et les vagues de chaleur hivernales deviennent de plus en plus chaudes », indique André King, maître de conférences en sciences du climat à l’Université de Melbourne, dans un article publié dans The Conversation.

En effet, les trois mois d’août les plus chauds jamais enregistrés en Australie ont tous eu lieu à partir des années 2000. Ce mois d’août est d’ailleurs le deuxième plus chaud jamais relevé depuis 1910. « La chaleur que nous connaissons actuellement est le résultat d’une récente série de records de température mondiale et d’événements de chaleur extrême dans l’hémisphère Nord », explique King.

En outre, les pays situés à la même latitude connaissent, eux aussi, des températures anormalement élevées malgré l’hiver austral, soulignant la tendance de réchauffement global à l’échelle planétaire. Les villes sud-africaines de Marree et de Roxby Downs ont par exemple battu des records de chaleur hivernale en affichant récemment des températures de 37,3 °C (contre 34,9 °C pour le record précédent) et de 36,1 °C (contre 34,6 °C pour le record précédent), respectivement.

Ces hausses de températures précoces pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Alors que la saison des incendies de forêt a à peine débuté dans une grande partie de l’Australie, ces températures pourraient démarrer les feux prématurément. Selon King, les conditions actuelles (climat chaud, sec et venteux) peuvent entraîner un risque d’incendie modéré à élevé dans l’ensemble du pays. Par ailleurs, « n’oubliez pas que nous ne sommes qu’en août. Les vagues de chaleur du printemps et de l’été ne feront qu’augmenter », conclut l’expert dans un dernier rappel.