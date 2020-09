L’exploration du système solaire a débuté dès que l’Homme en a été capable, de la première mise en orbite d’un vaisseau non habité aux rovers martiens, en passant par les premiers pas sur la Lune. Cependant, les technologies optiques ont bénéficié d’énormes progrès durant ces dernières décennies et années, permettant la conception de nouveaux vaisseaux, rovers et télescopes dont la qualité et la précision d’observation nous permettent d’explorer les mondes voisins avec un tout autre niveau de détail. C’est le cas notamment de la mission japonaise Mars Moons Explorer, dont la sonde spatiale scrutera la surface de Mars et de ses lunes avec une résolution d’image impressionnante de 8K.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et la Société japonaise de radiodiffusion (NHK) développent conjointement une caméra très haute résolution capable de filmer en 4K et 8K dans l’espace, dans le cadre de la mission d’exploration des lunes martiennes (MMX) de la JAXA. Une résolution 8K correspond à une image ou à un affichage d’une largeur d’environ 8000 pixels. Pour information, la résolution 8K UHD (7680×4320) est la résolution la plus élevée définie dans la norme Rec. 2020 (UHDTV).

Ce serait la première fois dans l’histoire que des images 8K ultra-haute définition de Mars et de ses lunes sont prises à proximité. En combinant les données de vol réelles du vaisseau MMX et les images prises par la caméra Super Hi-Vision, tous les détails de l’exploration du vaisseau MMX autour de Mars et de ses lunes (système martien), à 300 millions de kilomètres de la Terre, seront retranscrits.

Voir, mais aussi toucher…

Le vaisseau MMX, qui sera lancé en 2024 dans le but de clarifier l’origine des lunes martiennes et le processus d’évolution du système martien, est en cours de développement par la JAXA. MMX est une mission internationale d’échantillonnage et de retour de grande envergure, qui vise à effectuer des observations scientifiques des lunes martiennes, Phobos et Deimos, et de Mars, ainsi qu’à se poser sur Phobos pour recueillir du « sable » à sa surface afin de le ramener sur Terre.

Vidéo résumant la mission MMX et les instruments optiques à bord de la sonde :

La NHK quant à elle, se charge spécifiquement du développement de la caméra Super Hi-Vision, qui permettra au vaisseau MMX d’enregistrer des images ultra-haute définition et de les diffuser largement, avec la coopération de la JAXA. Les images, qui seront prises à intervalles réguliers, seront partiellement transmises vers la Terre pour en recréer une image lisse. Il est prévu que les données d’images originales soient stockées dans un dispositif d’enregistrement situé dans la capsule de retour de MMX, afin de les ramener sur Terre.

Au fil des ans, la JAXA et la NHK ont continué à relever le défi de fournir des images du développement spatial depuis la diffusion en direct depuis la navette spatiale en 1992, suivie des images haute définition depuis l’orbiteur lunaire Kaguya, de l’enregistrement 4K depuis la Station spatiale internationale (ISS) et de la visualisation de l’opération d’atterrissage de la sonde astéroïde Hayabusa2.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 1000 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Sur le même sujet : Les tunnels de lave sur Mars sont si larges qu’ils pourraient accueillir des bases planétaires

Cette fois, la JAXA et la NHK ont pour objectif de prendre les premières images 8K de la planète rouge et de ses lunes en utilisant l’expertise accumulée dans le cadre de leur coopération passée. De plus, les deux agences visent à visualiser le comportement réel de l’engin spatial avec la caméra Super Hi-Vision, fournissant un niveau élevé de détails en combinant les images 4K/8K et les données de vol de MMX. Celles-ci peuvent également être utilisées pour l’exploitation du vaisseau spatial.

Avec la mission MMX, à 300 millions de kilomètres de la Terre dans le système martien, la JAXA et la NHK travailleront ensemble pour transmettre l’attrait d’un monde lointain et de son environnement, qui n’auront jamais été vus avec autant de détails.