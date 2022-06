Une version web de Photoshop bientôt accessible gratuitement ?

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Une version de base du célèbre logiciel Photoshop devrait bientôt être accessible gratuitement pour tous. Il s’agira d’une version en ligne, à laquelle il sera possible d’accéder directement depuis un navigateur.

Selon le magazine The Verge, qui a consacré un article à ce sujet, la version gratuite de Photoshop est actuellement en cours d’essai au Canada. Elle est ainsi accessible sous la seule condition d’être connecté à un compte Adobe gratuit. En France, il est aussi possible de s’y connecter dès à présent, mais son utilisation est encore soumise au fait de posséder un abonnement payant. La version web du logiciel a en effet déjà été lancée en octobre dernier pour les abonnés. Elle était alors présentée comme un nouvel outil de collaboration en ligne entre créateurs : « Vos collaborateurs pourront ouvrir et afficher votre travail dans le navigateur et y ajouter des commentaires. Vous pourrez également effectuer des modifications de base sans avoir à télécharger ou à lancer les applications », pouvait-on alors lire sur un article du blog Adobe.

Depuis, les ambitions pour cette version web ont beaucoup évolué. Ses fonctionnalités ont été étendues, et permettent notamment de créer un nouveau document directement depuis le web plutôt que d’en éditer un importé depuis les applications Adobe. Des outils sont aussi implémentés progressivement, tels que des options pour affiner les contours d’objets, ou encore les objets dynamiques.

La volonté affichée de Photoshop est de proposer ainsi un accès « freemium », pour donner un avant-goût aux utilisateurs des possibilités du logiciel. « Nous voulons rendre [Photoshop] plus accessible et plus facile pour que davantage de personnes puissent l’essayer et découvrir le produit », a ainsi déclaré Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique d’Adobe, à The Verge. L’idée est sans doute de convaincre de cette façon un plus large public qui pourrait par la suite souscrire un abonnement pour avoir accès à davantage de fonctionnalités.

Des fonctionnalités clefs accessibles gratuitement

Cependant, les fonctionnalités considérées comme le cœur de Photoshop par Adobe seraient tout de même accessibles gratuitement et devraient permettre à davantage d’amateurs de découvrir le logiciel. « Je veux voir Photoshop rencontrer les utilisateurs là où ils se trouvent actuellement », affirme ainsi Maria Yap. « Vous n’avez ainsi pas besoin d’une machine haut de gamme pour accéder à Photoshop ».

Selon The Verge, cette ouverture est aussi une façon de toucher un marché encore inaccessible pour le logiciel, qui est celui des ordinateurs à faible puissance. Le média cite notamment les Chromebook, qui ont connu une croissance exponentielle chez les étudiants aux États-Unis, et qui pourront désormais avoir une porte d’entrée sur Photoshop.

Jusqu’ici, Adobe n’avait jamais abordé la question de la gratuité. Si ses logiciels sont devenus une référence dans le domaine de la création, ils sont aussi connus pour être assez onéreux. En effet, l’entreprise fonctionne actuellement via un système d’abonnement. Le moins cher est à 11,99 € et donne accès à seulement un ou deux logiciels de la suite Adobe. L’accès complet est, lui, au tarif de 62,47 €. Cette nouvelle proposition d’une version allégée gratuite est donc une première qui devrait attirer l’attention des internautes. Aucune date précise n’a cependant été annoncée pour une sortie plus large de cette version bêta.