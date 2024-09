Le Vortex de déchets du Pacifique nord pourrait être éliminé d’ici une décennie selon une organisation environnementale

Le « Great Pacific Garbage Patch » (GPGP), ou Vortex de déchets du Pacifique nord, pourrait-il vraiment disparaître d’ici dix ans ? Une organisation environnementale affirme être sur la bonne voie pour relever ce défi de taille, qui paraissait jusqu’à présent insurmontable. Le groupe compte mener à bien cette mission avec son nouveau dispositif de capture de plastique en mer baptisé System 03. La phase de test étant terminée, l’équipe prévoit désormais d’intensifier ses opérations de nettoyage.

Alors que la demande de produits durables et écoresponsables se généralise, les organisations dédiées à la lutte contre la pollution se multiplient. Parmi elles, The Ocean Cleanup, basée aux Pays-Bas, se distingue. Fondée en 2013, cette organisation à but non lucratif se concentre sur le nettoyage des océans. Composée d’ingénieurs et de scientifiques, elle s’est fixé dès le départ un objectif ambitieux : éliminer les déchets plastiques des océans, en commençant par le plus vaste amas de déchets marins, le vortex de déchets de l’océan Pacifique nord.

Découverte en 1997 par Charles J. Moore, cette zone, située entre Hawaï et la Californie, s’étend sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés. D’après les experts, elle est composée de bouteilles, d’emballages, de filets et de sacs, et représente près de 80 000 tonnes de déchets plastiques. C’est pourquoi The Ocean Cleanup a décidé de concentrer ses efforts en priorité sur son nettoyage.

Le T-Shirt qui respire :

Arborez un message climatique percutant 🌍



En 2018, l’organisation a mis au point son premier dispositif de capture de plastique en mer, un flotteur de 600 m de long. En 2022, elle a établi un partenariat avec Kia et a atteint un nouveau record en collectant 55 tonnes de déchets plastiques grâce à son système 002. Forte de cet exploit, elle s’est fixé pour nouvelle mission d’éliminer 100 % des déchets plastiques d’ici 2034.

Un projet aux investissements astronomiques

Selon les estimations de The Ocean Cleanup, des modèles informatiques suggèrent qu’une approche « plus agressive » pourrait permettre de réaliser le travail en cinq ans pour un coût de 4 milliards de dollars. Cependant, avec le rythme actuel, « le nettoyage prendrait une décennie et coûterait 7,5 milliards de dollars ». Boyan Slat, fondateur et PDG de The Ocean Cleanup, a déclaré dans un communiqué : « L’annonce d’aujourd’hui est claire. Il est possible de nettoyer les océans dans un délai raisonnable et à un coût clairement défini ».

Ces trois dernières années, l’organisation a réussi à retirer environ un million de kilogrammes de déchets du vortex de déchets du Pacifique. Bien que cela ne représente que 0,5 % du total des détritus présents, Ocean Cleanup a déjà fait un grand pas. Pour accélérer les choses et atteindre son objectif, l’organisation déploie désormais le System 03, la nouvelle version de son dispositif de nettoyage. Il s’agit du troisième modèle parmi les dix que l’organisation prévoit de développer.

« Nous avons cette barrière en forme de U de deux kilomètres et demi qui est remorquée par deux navires, et qui canalise le plastique de la surface de l’océan vers un sac de collecte appelé zone de rétention », explique Slat. Les phases de test du System 03 ont commencé en avril et à présent, l’équipe est prête à lancer la barrière flottante dans le GPGP.

« Depuis que nous avons commencé avec le système 002 en 2021, nous n’avons cessé d’augmenter la quantité de déchets collectés. Lors de notre première expédition, nous avons capturé environ 7 tonnes de plastique », a révélé Slat lors de la présentation du System 03. « Nous appelons le monde à reléguer le Grand vortex de déchets du Pacifique aux livres d’histoire », a-t-il ajouté. « Cette catastrophe environnementale a été laissée sans solution pendant trop longtemps et, pour la première fois, nous pouvons dire au monde ce qu’elle coûte, ce qui est nécessaire et combien de temps cela pourrait prendre », conclut-il.