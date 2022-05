Une vue incroyable de la Voie lactée dévoilée par la récente éclipse lunaire

L’éclipse lunaire totale de ce week-end a donné lieu à de magnifiques clichés publiés par les amateurs et professionnels de l’astronomie. Le spectacle était d’autant plus somptueux que pendant un bref moment, l’éclipse a offert aux observateurs une vue imprenable sur la Voie lactée, capturée notamment par le télescope Gemini South, situé au Chili.

Comme l’ont souligné certains internautes, la Voie lactée peut être admirée la plupart des nuits d’été si l’on se trouve loin de toute pollution lumineuse. L’événement de ce week-end n’en est pas moins spectaculaire. À environ 17h30, heure locale du Chili, alors que le Soleil, la Terre et la Lune étaient parfaitement alignés, il faisait suffisamment sombre pour que la caméra All-Sky du télescope Gemini ait une vue directe sur les confins de notre galaxie.

Un télescope de cette puissance n’était toutefois pas nécessaire pour profiter du spectacle. Plusieurs astronomes amateurs ont eux aussi pu capturer de magnifiques images de notre galaxie. Un photographe canadien a même obtenu un panorama spectaculaire de la Voie lactée et des aurores boréales en une seule prise.

Vous faites peut-être partie de ceux qui se sont levés à l’aube ce lundi pour admirer l’éclipse lunaire. Dans l’Hexagone, l’événement a commencé à 3h32 et l’éclipse s’est faite totale en fin de nuit, à partir de 5h29, avec un maximum à 6h08 — notre satellite était alors complètement rouge. Par chance, les conditions météorologiques étaient favorables : le ciel était parfaitement dégagé. Et quelques heures plus tard, le Web regorgeait de photos du phénomène, dont voici un petit aperçu :

« C’est très intrigant de voir une Lune blanche et brillante prendre, au fil des minutes, une teinte rouge et éteinte », a déclaré au Huffington Post Florent Deleflie, astronome de l’Observatoire de Paris-PSL.

La photo prise par Justin Anderson vaut également le détour : ce photographe canadien est parvenu à réunir sur un seul cliché la lune rougeoyante, la Voie lactée et les aurores boréales. Un spectacle absolument magnifique :

Les passagers de la Station spatiale internationale ont eux aussi pu admirer l’événement, mais d’un tout autre point de vue. Samantha Cristoforetti, astronaute italienne de l’Agence spatiale européenne, a partagé l’un de ses clichés sur son compte Twitter. Une photographie pas si simple à prendre, malgré ce lieu d’observation exceptionnel, les panneaux solaires de l’ISS faisant obstacle au spectacle, confie-t-elle.

La vidéo montrant un aperçu de notre Voie lactée, partagée sur Twitter par le Bureau de l’Observatoire Gemini, est elle aussi saisissante. Remarquez l’importante baisse de luminosité entre 12 et 17 secondes :

The All-sky camera at @GeminiObs South got a pretty good view of the Lunar eclipse last night! Note the very sharp decrease in brightness between 12-17 seconds! #discovertogether #Eclipse #EclipseLunar #Eclipse2022 @NOIRLabAstro @NOIRLabAstroES pic.twitter.com/raOZFa9RyT

— US National Gemini Office (@usngo) May 16, 2022