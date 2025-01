X (Twitter) : Elon Musk admet sa «défaite» dans un e-mail interne divulgué

Depuis l’acquisition de Twitter (désormais X) par Elon Musk pour la somme colossale de 44 milliards de dollars, la plateforme traverse une crise financière et sociale inédite. Un courriel interne récemment divulgué montre que Musk lui-même l’a reconnu : « Notre croissance d’utilisateurs stagne, les revenus sont peu probants, et nous sommes à peine à l’équilibre », admet-il. Cette déclaration, provenant directement de Musk, met en lumière les difficultés actuelles de l’entreprise.

Outre cette stagnation, X est encore accablé par une dette massive de 13 milliards de dollars. Les établissements bancaires ayant financé l’achat se heurtent à des paiements d’intérêts exorbitants, faisant de cette transaction l’une des plus désastreuses du secteur, comme le rapporte le Wall Street Journal, qui a validé l’authenticité du courriel interne récemment divulgué. Ce fardeau financier, illustré par une dette évaluée à plusieurs milliards de dollars, compromet sérieusement la capacité de redressement de l’entreprise.

Un leadership controversé et ses répercussions

La gestion imprévisible de Musk, caractérisée par des comportements inconstants et des déclarations controversées, a provoqué le retrait de nombreux annonceurs, privant X d’une partie de sa principale source de revenus.

Bruce Daisley, ancien directeur des opérations européennes de Twitter, affirme que la diversification des sources de revenus, au-delà de la publicité, est « stratégiquement une bonne idée », mais qu’elle a été mal mise en œuvre. « Les changements qu’il a apportés, notamment l’introduction de la vérification payante, ont contribué à diminuer la qualité de la plateforme. Ajoutez à cela des décisions arbitraires, et les annonceurs ont déclaré : ‘Nous ne voulons pas être associés à cela’ », explique-t-il au Guardian.

Face à cette situation, des plateformes rivales comme Threads de Meta et Bluesky ont émergé, attirant des utilisateurs désenchantés par X. Ces plateformes ont gagné en popularité depuis 2023, offrant des environnements plus modérés et séduisant ceux qui cherchent à éviter le discours haineux croissant sur X.

L’acquisition de X par Musk a exacerbé les divisions sociales et politiques. Selon une étude publiée par Pew Research, les utilisateurs républicains voient désormais la plateforme d’un bon œil, tandis que les démocrates s’en éloignent. Cette polarisation croissante soulève des inquiétudes quant à l’influence du réseau social sur le débat public.

L’avenir incertain d’une plateforme en mutation

Les experts s’accordent à dire que le rachat de X par Musk est l’une des décisions d’affaires les plus débattues de ces dernières années. « Le rachat de Twitter par Musk pourrait bien être l’une des décisions d’affaires les plus discutées de notre époque », affirme un analyste dans un article de Brookings. Les craintes persistent quant à une dérégulation susceptible de favoriser la désinformation et d’affaiblir les normes du discours public.

Alors que 2025 s’ouvre, X se trouve à un carrefour, tiraillé entre les ambitions démesurées de Musk et les réalités d’un marché impitoyable. Si la plateforme parvient à surmonter ses défis financiers et sociaux, elle pourrait se réinventer en un espace de dialogue renouvelé. Cependant, la question reste : Musk saura-t-il transformer cette vision en réalité sans perdre l’âme de ce qui a longtemps fait de Twitter un lieu unique d’échanges ? Seul un regard attentif sur ses prochaines décisions pourra nous éclairer sur le destin de cette icône numérique.