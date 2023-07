Au revoir Twitter, bonjour X !?

Surprise sur les réseaux sociaux : Twitter, le géant du microblogging, se transforme en « X ». Le réseau social a non seulement changé de nom, mais aussi abandonné son logo emblématique d’oiseau bleu pour un « X » noir et blanc. Musk veut faire du nouveau Twitter une plateforme tout-en-un (incluant entre autres un système de paiement) inspirée de l’application chinoise WeChat.

Dimanche 23 juillet, le monde du numérique a assisté à une surprise lorsqu’Elon Musk a posté une vidéo sur son compte donnant un indice sur le remplacement du logo de l’oiseau bleu par un « X » blanc stylisé sur fond noir. Les utilisateurs ont ainsi découvert le lendemain le nouveau logo et la disparition de l’emblématique oiseau bleu sur la plateforme. Cette transformation intervient dans un contexte difficile pour l’ancien Twitter, qui a vu une diminution de 50% de ses revenus publicitaires et la suppression de la moitié de son personnel. De plus, la plateforme est confrontée à une concurrence accrue, notamment de la part de Threads de Meta, qui compterait déjà 150 millions d’utilisateurs.

Si le changement de nom et de logo de Twitter peut sembler soudain et radical pour certains, il reflète en réalité une ambition de longue date de son propriétaire, Elon Musk, de transformer la plateforme de microblogging en un espace multifonctionnel. D’ailleurs, ce dernier rappelle fortement l’application chinoise WeChat.

WeChat, créé en 2011, est originairement un outil de messagerie et un réseau social, à l’instar de Twitter ou Facebook. La plateforme a su évoluer au fil des années en ajoutant notamment des fonctionnalités de paiement, devenant ainsi une véritable application tout-en-un pour ses utilisateurs. Le paiement en ligne est d’ailleurs un domaine dans lequel Musk est déjà bien ancré, étant l’un des co-fondateurs de PayPal.

En revendiquant l’envie de faire quelque chose de plus important que PayPal avec Twitter lors du salon VivaTech à Paris en juin dernier, Elon Musk a confirmé son intention de transformer le réseau social en une plateforme plus polyvalente. Linda Yaccarino, la nouvelle directrice générale de la plateforme désormais appelée X, promet une transformation sans limites, avec l’ambition de faire de X la plateforme qui peut tout fournir. « X sera la plateforme qui pourra livrer, eh bien… tout », a-t-elle indiqué dans un tweet.

Ainsi, en déclarant vouloir suivre le modèle de WeChat, Elon Musk et sa nouvelle équipe de direction insinuent clairement que X pourrait intégrer des fonctionnalités bien au-delà de ce que Twitter offrait jusqu’à présent. Le passage de l’oiseau bleu à l’inconnue symbolisée par le « X » n’est donc que le début d’un voyage dans un tout nouveau territoire numérique inexploré par les Occidentaux.

There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023