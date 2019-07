465 Partages











Le titre pourrait faire croire le contraire, mais il s’agirait d’un véritable événement à venir, créé sur Facebook la semaine dernière. Le but : “prendre d’assaut la zone 51 et voir leurs aliens”. Canular ou pas, les commentaires et les mèmes concernant cet événement en valent le détour.

Selon le plan, le 20 septembre 2019, les millions de participants de l’event Facebook (appelé “Storm Area 51”) se présenteront à la base militaire et y feront un “naruto run” (soit courir comme le personnage de manga Naruto). L’hypothèse étant : “ils ne peuvent pas tous nous arrêter”. Soit, “ils ne peuvent pas tous nous abattre”, pour être plus clairs.

En effet, il ne faut pas oublier que tout autour de la zone protégée, les panneaux mentionnant “usage de la force autorisé” ne manquent pas. Cela pouvant être traduit par “nous nous autorisons à vous abattre si vous pénétrez dans la zone”.

Mais malgré cela, l’un des membres a tout de même (mème ?) récemment suggéré un plan d’attaque :

Ok guys, i feel like we need to formulate a game plan, Ive put together this easy to follow diagram here for a proposed… Publiée par Jackson Barnes sur Jeudi 4 juillet 2019

Ce futur assaut a rapidement pris de l’ampleur, avec plus de 1.2 million de participants (du moins virtuels). Sur Internet, bien que l’on puisse y trouver des personnes convaincues du sérieux de l’événement, et faisant part d’une grande volonté d’aller voir d’eux-mêmes les extraterrestres se cachant dans la zone militaire interdite d’accès, la plupart ont préféré publier des mèmes et des vidéos au sujet de leurs attentes et de l’événement au sens large. Incluant la façon dont ils vont (peut-être) faire la fête avec les extraterrestres qu’ils sauveront. Voici donc notre petite sélection des meilleures publications.

Commençons peut-être par la préférée du web. Un personnage bien motivé, vêtu d’une sorte de costume de mercenaire mandalorien modifié (univers Star Wars), donnant l’équivalent 2019 du discours de Martin Luther King “I Have a Dream”.

i need everyone to see this video from the storm area 51 facebook group pic.twitter.com/lH7bIig6qN — Ellie (@ellie_olb) July 12, 2019

Il existe aussi beaucoup de blagues sur l’idée que la prise d’assaut de la zone 51 n’est justement pas une blague, mais un plan réel que les gens sont prêts à mettre en pratique.

Area 51 guards: "There's no way they're actually gonna storm Area 51, it's totally a joke." Us on September 20th: pic.twitter.com/Aa1DJyDVHv — 🕸 Snapchat: MoshWithTyler 🕸 (@MoshWithTyler) July 15, 2019

if the area 51 raid doesn’t happen like this then it shouldn’t happen at all pic.twitter.com/Ww4KZcBVJv — amera (@ameralila) July 12, 2019

Nous ne pouvions pas omettre cette magnifique référence au jeu vidéo “Minecraft”. « Les gars, rappelez-vous de placer des torches tout autour de la zone 51 pour que d’autres gardes supplémentaires ne puissent pas apparaître ».

Elon Musk aussi s’y serait mis (dans un faux tweet…). « Je fournirai l’un de mes lance-flammes à quiconque essaiera de prendre d’assaut la zone 51 ».

Ou encore cette référence à Game of Thrones… :

– « Le gouvernement ne tuerais pas 600’000 citoyens américains pour protéger ses secrets ».

– Le gouvernement : *Réaction à la Daenerys*

Sans oublier une référence au célèbre cheval de Troie. À la place d’un cheval en bois, il pourrait s’agir d’un faux vaisseau offert au gouvernement américain. Astucieux, non ? :

Et voici une petite sélection de mèmes un peu plus “réalistes” :

Puis viennent les publications sur la façon dont nous pourrions faire la fête avec les extraterrestres, après le sauvetage. Tout le monde semble extrêmement convaincu que l’expérience serait amicale, et que nous nous entendrions tous.

me sneaking into area 51 to teach an alien how to skateboard pic.twitter.com/WclorQ2bwI — alice ‎🏳️‍🌈 (@cloutlessrat) July 12, 2019

Me and my alien going on a bender after I free him #Area51 pic.twitter.com/4LNxUe1sUo — Trash Quavo (@TrashQuavo) July 12, 2019

my alien after i rescue him from #Area51 pic.twitter.com/2cpjcCexgg — kenzie (@Iesbianbecca) July 12, 2019

Vous êtes arrivés au bout. Ceci est une sélection non exhaustive des mèmes et vidéos liés à l’événement, donc n’hésitez pas à partager vos préférés !