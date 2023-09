Découverte d’un prédateur préhistorique ayant dominé l’Amérique du Sud bien avant les dinosaures

Des paléontologues ont mis en lumière l’existence de Pampaphoneus biccai, un prédateur préhistorique qui a dominé l’Amérique du Sud bien avant les dinosaures. Découvert à São Gabriel, au Brésil, ce fossile de 265 millions d’années offre une perspective unique sur les écosystèmes d’antan. Cette découverte souligne la richesse du registre fossile brésilien et pourrait nous en dire plus sur les chaînes alimentaires et la biodiversité de cette époque.

La Terre, au fil de millions d’années d’existence, a été le théâtre de règnes successifs de créatures dominantes, laissant derrière elles des empreintes que les chercheurs modernes tentent de déchiffrer. Bien avant que les dinosaures ne foulent le sol, d’autres géants ont marqué leur territoire.

Récemment, des paléontologues ont mis au jour un fossile vieux de 265 millions d’années dans la région rurale de São Gabriel, au sud du Brésil. Il s’agit de Pampaphoneus biccai, un prédateur colossal qui dominait l’Amérique du Sud 40 millions d’années avant les premiers dinosaures. Sa récente découverte révèle l’histoire préhistorique du continent et les dynamiques écologiques d’une époque révolue. L’étude qui lui est consacrée est disponible dans la revue Zoological Journal of the Linnean Society.

Pampaphoneus biccai, le roi préhistorique

Il est important de noter que la récente découverte au Brésil a mis en lumière un fossile exceptionnellement bien préservé de Pampaphoneus biccai. Les chercheurs ont été émerveillés de trouver un crâne presque intact, accompagné d’autres fragments osseux tels que des côtes et des os des membres supérieurs. Le nouveau spécimen n’est que le deuxième crâne de Pampaphoneus jamais découvert en Amérique du Sud. Il est également plus grand que le premier, mesurant près de 40 cm. Ces éléments, en plus de leur état de conservation, ont fourni une mine d’informations sur la physiologie et l’anatomie de cette créature préhistorique.

Mateus A. Costa Santos, expert en paléontologie affilié à UNIPAMPA, a souligné l’importance de cette trouvaille. Selon lui, le fossile offre des détails inédits qui permettent de mieux comprendre et différencier le Pampaphoneus biccai de ses semblables trouvés en Russie, avec lesquels il partageait des ressemblances. Il restait jusqu’ici difficile à caractériser précisément.

Le Pampaphoneus biccai, membre du groupe des dinocephaliens, était une créature imposante pouvant atteindre près de trois mètres pour un poids avoisinant les 400 kg. Ses canines, longues et tranchantes, étaient faites pour saisir efficacement ses proies. Ces caractéristiques dentaires, associées à une structure crânienne robuste, lui conféraient une puissance masticatoire remarquable.

Felipe Pinheiro, éminent paléontologue de l’Université fédérale de Pampa, souligne que cette combinaison anatomique indique que Pampaphoneus biccai avait la capacité de broyer des os, une compétence que l’on observe chez les hyènes d’aujourd’hui. Il ajoute dans un communiqué : « Pampaphoneus jouait le même rôle écologique que les grands félins modernes. C’était le plus grand prédateur terrestre que nous connaissions du Permien en Amérique du Sud ».

Un écosystème préhistorique riche

La région de São Gabriel, au Brésil, où le fossile du Pampaphoneus biccai a été mis au jour, s’est avérée être un véritable trésor pour la paléontologie. Outre ce prédateur redoutable, d’autres fossiles d’espèces contemporaines ont été découverts, témoignant de la biodiversité de l’époque. Parmi eux, le Rastodon, un dicynodonte de petite taille, et le Konzhukovia, un amphibien massif, ont été identifiés.

Ces espèces, probablement des proies pour le Pampaphoneus, offrent un aperçu de la chaîne alimentaire et des interactions écologiques de cette période préhistorique. La présence de ces fossiles diversifiés dans la région de Pampa souligne son importance en tant que site paléontologique majeur, promettant de futures découvertes qui pourraient encore éclairer l’histoire préhistorique régionale.

L’importance mondiale du registre fossile brésilien

La mise au jour du fossile de Pampaphoneus biccai constitue une avancée significative dans la compréhension des écosystèmes qui prévalaient sur Terre avant l’événement cataclysmique de la plus grande extinction de masse, qui a éliminé 86% de toutes les espèces animales dans le monde. Cette période, marquée par des bouleversements écologiques majeurs, a vu la disparition de nombreuses espèces, redessinant ainsi la carte de la biodiversité. Le Pampaphoneus biccai, en tant que prédateur dominant de son époque, nous donne des indices sur les interactions entre les espèces et la dynamique des écosystèmes de cette période cruciale.

Stephanie E. Pierce, professeure à l’Université Harvard, souligne l’importance de cette découverte. Elle rappelle que le Brésil, avec ses riches gisements fossiles, joue un rôle central dans la recherche paléontologique mondiale. La préservation exceptionnelle et la diversité des fossiles trouvés dans cette région contribuent grandement à notre compréhension des chapitres antérieurs de l’histoire de la vie sur Terre.

Source : Zoological Journal of the Linnean Society