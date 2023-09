Technologie 6G : LG établit un record de distance de transmission en milieu urbain

Le conglomérat industriel sud-coréen LG, spécialisé dans l’électronique et les télécommunications, a récemment battu son propre record avec une transmission de données 6G sur une distance de 500 mètres. Bien que remarquable, cette avancée ne constitue qu’une des nombreuses étapes vers la mise sur le marché de la technologie, prévue pour la fin de la décennie.

Dans un monde de plus en plus numérique, les besoins en matière de connectivité sont en constante croissance. Alors que la 5G est à peine devenue le standard, les préparatifs pour la 6G sont déjà en cours. LG se positionne en leader parmi les entreprises dévouées à l’avènement de la sixième génération de technologie de communication mobile. Et bien que la 6G n’en soit qu’à ses balbutiements en matière de commercialisation, la firme a déjà franchi une étape majeure. Récemment, elle a établi un record de distance de transmission de données via la 6G (exploitant les fréquences térahertz).

Marquant son engagement envers cette technologie, LG a déjà inauguré un centre de recherche spécialisé en collaboration avec l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies, le KAIST. L’enseigne a également renforcé son expertise en établissant des alliances stratégiques, notamment avec l’Institut Fraunhofer, pour co-développer la 6G.

Un nouveau record

Rappelons qu’en 2022, LG avait déjà établi un premier record de transmission de données 6G sur une distance de 320 mètres à l’Institut Fraunhofer Heinrich-Hertz de Berlin (Allemagne). Début septembre 2023, l’entreprise a mené un nouvel essai au LG Sciencepark à Magok (Séoul), en collaboration avec sa filiale LG U+. Cette fois-ci, la distance de transmission était de 500 mètres, établissant ainsi un nouveau record de transmission 6G en milieu urbain extérieur.

Cet exploit est dû en majeure partie aux innovations technologiques développées conjointement par LG et l’Institut Fraunhofer. En effet, les deux entités ont fabriqué un amplificateur de puissance multicanal, conçu pour renforcer simultanément les signaux de plusieurs canaux ; ainsi qu’un amplificateur de récepteur à faible bruit, optimisant ainsi l’amplification des signaux faibles tout en minimisant le bruit. Grâce à ces équipements, LG a pu doper les performances de transmission, augmentant ainsi le rendement de plus de 50%.

Selon le communiqué de LG, cet essai au LG Sciencepark n’était pas seulement une démonstration de la capacité de transmission, mais il a également permis de valider l’efficacité de la 6G dans des conditions réelles, notamment les échanges entre bâtiments ou depuis le sol urbain.

Les promesses de la 6G

Bien que LG n’ait pas encore dévoilé de chiffres précis concernant les débits de la 6G, il est indéniable que cette technologie offrira des vitesses nettement supérieures à celles de la 5G. La technologie promet également une latence ultra-faible ainsi qu’un débit d’au moins 30 fois celui de la 5G. Une telle réactivité est cruciale pour des applications de pointe telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les jeux en ligne et, surtout, les véhicules autonomes.

D’ailleurs, LG n’a pas manqué de souligner l’importance stratégique de la 6G pour ses projets. Dans son communiqué, l’entreprise évoque l’impact de cette technologie sur ses futurs domaines d’activités tels que la conduite autonome, le métavers, l’habitat intelligent et l’industrie 4.0. Quant à l’adoption à grande échelle de la 6G, LG précise que les discussions autour de la normalisation de cette technologie devraient débuter en 2025, tandis que la commercialisation de la technologie est prévue pour 2029.