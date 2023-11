Amazon dévoile Q, son assistant IA multitâches

Amazon Web Services, la branche d’Amazon dédiée au cloud computing, a récemment lancé Amazon Q, un assistant propulsé par l’intelligence artificielle générative. Conçu pour les professionnels, ce nouveau produit promet d’aider à la réalisation d’une variété de tâches en utilisant des informations spécifiques à chaque besoin.

Se lançant dans la course à l’IA parmi d’autres géants de la tech, Amazon a, cette année, présenté son service Bedrock. Il s’agit d’un ensemble de systèmes d’IA permettant de créer des chatbots, de générer des images, de produire des textes et de réaliser bien d’autres tâches. Quelques mois plus tard, la firme annonce également son investissement de 4 milliards de dollars dans Anthropic, une start-up spécialisée dans l’IA. Et tout récemment, Amazon a dévoilé sa nouvelle plateforme d’IA baptisée « Amazon Q », accessible aux clients d’Amazon Web Services (AWS), le service de cloud computing de l’entreprise.

L’annonce de ce dernier produit a été faite lors de l’événement re:Invent, la conférence annuelle d’Amazon qui a eu lieu à Las Vegas ce mardi dernier. Amazon Q est une réponse aux besoins croissants des clients d’AWS d’intégrer des assistants virtuels — comme les chatbots — dans leurs opérations quotidiennes, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité de leurs données stockées sur les serveurs cloud d’Amazon. En effet, Amazon Q est une solution d’assistance destinée à améliorer et à simplifier l’utilisation des services AWS pour les entreprises.

Une nouvelle IA destinée aux professionnels

Q est avant tout présenté comme un assistant multitâches destiné aux entreprises. Le système a été formé sur 17 ans de connaissances accumulées sur AWS, permettant d’offrir des solutions et des conseils éclairés. La technologie permet de réaliser diverses tâches telles que la génération de contenus, l’analyse de données et l’automatisation de process via des plugins configurables. Elle est particulièrement utile aux développeurs qui cherchent à optimiser l’utilisation des services AWS, car elle propose des solutions basées sur les meilleures pratiques d’AWS. De plus, Q peut être connecté à divers outils et services d’entreprise (comme Salesforce, Jira, Zendesk, Gmail, Amazon S3) afin de fournir des réponses personnalisées en fonction des besoins d’une organisation.

Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité de limiter les sources d’information de l’assistant aux documents internes de l’entreprise cliente. En répondant aux requêtes sur cette base, le système évite ainsi de s’appuyer sur les connaissances générales intégrées dans ses modèles d’IA. Cela garantit la pertinence et la précision des réponses fournies, et évite surtout les « hallucinations » — la production d’informations erronées ou de faits inventés.

Les tarifs d’Amazon Q

Amazon Q est déjà disponible en version d’essai gratuite dans certaines régions des États-Unis. À terme, le produit sera proposé à 20$ par mois et par personne pour les utilisateurs professionnels. Cette version offrira les fonctionnalités de base dédiées aux environnements professionnels. Les développeurs/ingénieurs pourront quant à eux bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, comme la modification automatique du code source. Cette autre version sera proposée à 25$ par mois et par utilisateur.

Ces tarifs montrent clairement la volonté d’Amazon de se positionner sur le marché en entrant en concurrence avec les autres leaders tels qu’OpenAI ou Microsoft.

Présentation vidéo d’Amazon Q par AWS (YouTube) :