Une nouvelle étude génétique publiée dans la revue Nature a permis de révéler que les Polynésiens du Pacifique Sud et les Amérindiens de ce qui est maintenant la Colombie sont entrés en contact il y a environ 800 ans, bien avant que les Européens ne foulent le sol polynésien, créant une signature génétique qui existe toujours chez certains Polynésiens à ce jour.

À l’heure actuelle, les scientifiques ne savent toujours pas où exactement ce couplage s’est produit. Selon les chercheurs, il est possible que les Amérindiens se soient rendus en Polynésie, ou alternativement, que les Polynésiens aient navigué dans la région qui est maintenant la Colombie, puis sont retournés en Polynésie, emportant avec eux leurs enfants polynésiens-amérindiens (et peut-être même quelques Amérindiens). « Nous ne pouvons pas dire avec certitude qui a pris contact avec qui », a déclaré le chercheur principal de l’étude, Alexander Ioannidis, chercheur postdoctoral en sciences des données biomédicales à l’Université de Stanford.

Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur les contacts préhistoriques entre les Polynésiens et les Amérindiens. Plusieurs indices suggèrent que les insulaires et les continentaux se sont rencontrés à un moment donné : par exemple, il faut savoir que des récoltes du Nouveau Monde, y compris la patate douce et la calebasse, se trouvent dans les archives archéologiques polynésiennes.

En 1947, l’explorateur norvégien Thor Heyerdahl a même démontré que le voyage était possible avec l’expédition Kon-Tiki, lorsqu’il a navigué sur un radeau en bois sur plus de 7000 kilomètres en 101 jours, allant du Pérou jusqu’à la Polynésie.

Cependant, plusieurs études génétiques ont produit des conclusions contradictoires sur la question de savoir si les Amérindiens avaient eu des contacts avec les Polynésiens avant l’arrivée des Européens sur une île de l’est de la Polynésie appelée l’île de Pâques, ou Rapa Nui, en 1722. Cependant, ces études avaient tendance à n’avoir à disposition que de petits échantillons, et de ne regarder que certaines parties du génome.

Dans la nouvelle étude, soit la plus grande et la première analyse à l’échelle du génome pour aborder le mystère polynésien-amérindien, les chercheurs ont examiné 807 individus autochtones provenant de 17 populations, couvrant les îles du Pacifique (qui comprenaient les îles polynésiennes et Vanuatu, en Mélanésie), et 15 groupes autochtones américains de la côte Pacifique de l’Amérique du Sud.

Leurs résultats ont montré « des preuves concluantes d’un contact préhistorique d’individus polynésiens avec des individus amérindiens (vers 1200 EC) contemporains de la colonisation de l’Océanie éloignée » (une région qui comprend la Polynésie), ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Les chercheurs ont découvert que, même si Rapa Nui est l’île polynésienne la plus proche de l’Amérique du Sud, ce n’était pas le premier endroit à accueillir des personnes d’origine polynésienne-américaine. En effet, ils ont trouvé des preuves qu’en 1150, les Amérindiens-Polynésiens avaient atteint les Marquises du Sud, à plus de 3500 km de Rapa Nui. Puis, de là, ces anciens peuples ont poursuivi leur chemin, atteignant les Marquises du Nord en 1200, Palliser et Mangareva en 1230 et enfin Rapa Nui en 1380.

Un véritable puzzle génétique

Après avoir collecté l’ADN des participants à l’étude, les scientifiques ont démêlé quels extraits d’ADN provenaient d’ascendances polynésiennes indigènes et quels extraits provenaient de sources extérieures, telles que des extraits d’ascendance européenne ou africaine. En d’autres termes, après avoir établi une « référence » de fond, les scientifiques savaient quelles séquences d’ADN provenaient de quelles populations.

L’équipe s’est concentrée en particulier sur les séquences amérindiennes trouvées dans les génomes polynésiens. Une étude précédente de 2014 dans la revue Current Biology avait démontré que l’ADN amérindien faisait partie de certains génomes polynésiens d’environ 1300 à 1500. Dans la présente étude, les chercheurs ont identifié que le signal autochtone était similaire à celui du Zenu, un groupe amérindien qui vit en Colombie.

L’équipe a ensuite utilisé plusieurs méthodes statistiques pour déterminer quand, dans l’histoire, les Polynésiens s’étaient couplés aux Amérindiens. « Toutes ces méthodes de datation ont donné la même date, qui est le Moyen Âge, vers 1200. C’était bien avant que les Européens n’entrent en scène », a expliqué Ioannidis.

Et il s’agit là d’un détail important car, selon les chercheurs, des milliers d’habitants du Pacifique, dont 1407 individus de Rapa Nui, ont été enlevés lors des raids d’esclaves péruviens de 1862-1863. Parmi les personnes capturées, une vingtaine seulement sont rentrées à Rapa Nui. De plus, Rapa Nui est devenu un territoire chilien en 1888. Il est donc possible que ces événements aient déclenché un couplage polynésien-amérindien, qui aurait introduit l’ADN amérindien dans les génomes des générations suivantes. « Certaines personnes ont fait valoir que de tels couplages expliqueraient pourquoi certains Polynésiens ont de l’ADN amérindien », a déclaré Ioannidis.

Contrairement à ces dates récentes, les nouveaux résultats indiquent que le couplage polynésien-amérindien était un événement unique dans le passé profond impliquant plusieurs couples : après cet événement, les descendants des Polynésiens, qui portaient de l’ADN amérindien, ont continué à explorer les îles polynésiennes lointaines, y compris Rapa Nui. En conséquence, leurs descendants portent encore de l’ADN amérindien.

Cependant, tous les Polynésiens modernes n’ont pas d’ascendance amérindienne : les chercheurs ont trouvé l’ascendance principalement sur plusieurs îles de la Polynésie orientale, « sur lesquelles les populations se sont probablement installées après l’événement de couplage », ont déclaré les chercheurs.

Vent et courants océaniques

Cette étude génétique ne révèle cependant pas où l’événement de couplage a eu lieu, « pas plus que le vent ou les courants océaniques », ont noté les chercheurs. Les deux voyages, de la Polynésie à la Colombie et de la Colombie à la Polynésie, sont possibles en fonction des modèles modernes de vent et d’eau.

« Les anciens Polynésiens étaient connus pour avoir navigué contre le vent, de sorte que s’ils devaient faire demi-tour, ils auraient facilement pu le faire », note le chercheur principal, le Dr Andrés Moreno-Estrada, professeur de génétique au Laboratoire national de génomique pour la biodiversité (LANGEBIO), au Centre de recherche et d’études avancées de l’Institut national polytechnique, au Mexique.

De plus, les alizés et le courant sud de l’océan équatorial se déplacent d’est en ouest de la Colombie, ce qui aurait conduit les voyageurs de la Colombie aux îles polynésiennes des Marquises. Lorsque l’étude a été publiée, le mercredi 8 juillet, dans la revue Nature, Moreno-Estrada et ses collègues ont présenté les résultats aux participants à l’étude en Polynésie lors d’un appel Zoom au musée Rapa Nui.

Dans un article d’opinion News and Views publié dans le même numéro de Nature, Paul Wallin, un archéologue de l’Université d’Uppsala en Suède, qui n’était pas impliqué dans l’étude, a écrit que d’un point de vue archéologique, il est maintenant important de voir si ce modèle génétique proposé « correspond aux études sur la culture matérielle, aux documents ethnohistoriques, à la linguistique et aux preuves de la distribution des plantes et des animaux ». À savoir que toutes ces données pourraient renforcer et éclairer le lien entre les Amérindiens et les Polynésiens.

Wallin a ajouté que les humains se sont probablement installés pour la première fois à Rapa Nui vers 1200, au plus tard. Cependant, comme l’événement de couplage sur Rapa Nui date d’environ 1380, il est probable que l’île était « déjà peuplée par d’autres Polynésiens » à ce moment-là, a écrit Wallin.