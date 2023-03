Découverte d’un couloir secret dans la Grande Pyramide de Gizeh grâce aux rayons cosmiques

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Construite il y a 4500 ans, sous le règne du pharaon Khufu, la Grande Pyramide est l’un des plus grands monuments archéologiques du monde et recèle encore aujourd’hui de nombreux mystères. Dans le cadre du projet ScanPyramids, initié en octobre 2015, des chercheurs continuent d’explorer les entrailles du monument à l’aide de technologies non invasives, afin d’étudier sa structure interne. Dans un article récemment publié dans Nature Communications, ils détaillent les caractéristiques d’un couloir caché, révélé par tomographie muonique.

La tomographie muonique, ou muographie, est une technique d’imagerie idéale pour étudier de grandes structures de manière non invasive. Les rayons cosmiques qui pénètrent notre atmosphère génèrent en effet des muons, qui frappent constamment le sol terrestre et toute la matière qui s’y trouve. En déterminant le nombre de muons qui traversent un volume cible, les chercheurs peuvent en déduire la densité et l’épaisseur de sa structure interne et obtenir une image en projection de ce volume. Grâce à cette technique, un couloir jusqu’à présent inconnu, de plusieurs mètres de long, a été découvert en 2017 près de l’entrée principale de la Grande Pyramide.

Cette dernière, aussi appelée pyramide de Khéops, mesure aujourd’hui 139 mètres de haut et 230 mètres de large ; selon les experts, elle serait constituée de plusieurs millions de morceaux de calcaire de un à deux mètres de haut. Plusieurs grandes structures internes ont déjà été découvertes, toutes reliées par d’étroits couloirs. Cette nouvelle découverte pourrait aider à mieux comprendre la structure de la pyramide, en particulier le rôle du « Chevron » — une dalle de pierre avec une structure à pignon localisée au sommet de l’entrée et reliée au couloir descendant.

Première caractérisation d’un vide détecté par muographie

La Grande Pyramide a été « ouverte » pour la première fois au Moyen Âge, par le calife al-Ma’mun. Le passage creusé à l’époque, qui mène jusqu’à l’intersection des couloirs ascendant et descendant, sert aujourd’hui d’entrée aux touristes. Des chevrons ont été localisés au niveau de cette entrée (face nord), mais aussi dans le plafond de la chambre de la reine et au-dessus de la chambre du roi.

Cette pyramide est la première, dans l’histoire, qui utilise la technique du chevron pour empêcher les structures internes de s’effondrer, note l’équipe. C’est pourquoi, les experts ont à cœur de saisir pleinement la façon dont a été construit ce monument. « Le processus de construction de la plus ancienne des sept merveilles du monde antique est l’un des plus importants mystères archéologiques. Toute découverte de structures internes inconnues jusqu’alors pourrait contribuer à enrichir les connaissances sur la construction de cette pyramide », écrivent-ils dans Nature Communications.

En 2017, les chercheurs ont repéré un espace vide derrière le chevron de la face nord, à environ sept mètres au-dessus de l’entrée principale. Dans cette nouvelle étude, ils rapportent les résultats de la première analyse précise de cette cavité et détaillent sa position et ses dimensions exactes.

Un couloir conçu pour stabiliser la structure ?

« L’extrémité nord du couloir commence à 0,8 m derrière le Chevron et se termine à 9,1 m vers le sud. Un couloir horizontal est privilégié, avec une section transversale d’environ 2,0 m × 2,0 m » rapporte l’équipe. Les archéologues ont pu récupérer des images de ce couloir via un endoscope de 6 mm de diamètre, introduit à travers une minuscule ouverture entre les pierres qui composent les chevrons.

Ce couloir vide, de neuf mètres de long sur deux mètres de large, a probablement été créé pour redistribuer le poids de la pyramide, soit autour de l’entrée principale, soit autour d’une autre chambre ou d’un espace encore non découvert, a déclaré Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, lors d’une conférence de presse.

Cinq chambres ont déjà été découvertes au-dessus de la chambre funéraire du pharaon Khufu, vraisemblablement construites elles aussi pour redistribuer le poids de la structure. Selon Sébastien Procureur, chercheur au CEA et premier auteur de l’étude, ce couloir aurait ainsi pu servir de test de la structure en chevrons, avant qu’elle ne soit appliquée plus haut dans la pyramide.

L’équipe va continuer ses investigations et ses analyses pour mieux comprendre le rôle de ce couloir, puis potentiellement découvrir de nouvelles structures inconnues à proximité ou à son extrémité. L’archéologue Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, a déclaré que « quelque chose d’important » pourrait se trouver dans l’espace situé sous le couloir.

À noter que ce corridor n’est pas la seule cavité intrigante de la Grande Pyramide : en 2017, à l’aide de trois types de détecteurs de muons, les chercheurs ont découvert une grande cavité jusqu’alors inconnue, baptisée « ScanPyramids Big Void ». Cet espace vide d’une trentaine de mètres de long et de plusieurs mètres de haut a été détecté juste au-dessus de la Grande Galerie. L’analyse précise de cette grande cavité n’a pas encore été achevée.